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桃園市3間防疫旅館入住率7成5 132人期滿退房

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
因應居家檢疫者外宿需求，桃園市政府已媒合轄內3家獨棟旅館作為「防疫旅館」，3家提供531間房間，目前入住290人、預訂106人，入住率來到7成5。記者張裕珍／攝影
因應居家檢疫者外宿需求，桃園市政府已媒合轄內3家獨棟旅館作為「防疫旅館」，3家提供531間房間，目前入住290人、預訂106人，入住率來到7成5。記者張裕珍／攝影

因應居家檢疫者外宿需求，桃園市已媒合轄內3家獨棟旅館作為「防疫旅館」，3家提供531間房間，目前入住290人、預訂106人，入住率來到7成5，另有132人居家檢疫期滿退房；市府觀旅局指出，因應清明連假民眾赴11處人潮擁擠景點有感染風險，已規畫第4家、第5家防疫旅館，總計可再釋出104間房間，會視疫情狀況決定正式啟用時間。

桃園市居家檢疫人數最多曾同時間監測5千多人，目前人數持續下降，但迄今居家檢疫人數仍有2891人，考量部分居家檢疫者在台灣無住所，或現有住家沒有獨立空間或衛浴不便進行居家檢疫，市府近月陸續媒合並啟用3家防疫旅館，供應三餐與防疫物品。

桃園市政府為讓防疫旅館在接待居家檢疫旅客時無後顧之憂，也已針對業者提供消毒、薪資及設備損害補助三大補助；消毒補助考量業者只接待居家檢疫者，入住前後都要做好防護與消毒，原則退房後該房間要暫停使用2到3天，因此每接待1名居家檢疫者，市府會補助1日房價作為住宿期間及退房後消毒費的補助，每房約2500元到3千元不等。

除了補助旅館本身消毒費用外，為提升員工士氣及工作意願，市府也提供員工薪資補助，每間旅館依房間數研擬不同的薪資補助時數，如50間房算補助200小時，每小時依基本工資158元計算，請業者提供員工薪資帳戶，市府會直接撥款入帳，替員工加薪。

另外，考量防疫旅館接待的居家檢疫者於確診後所居住的客房須暫停使用數日，進行徹底消毒，客房內相關設施及物品經過高強度的消毒殺菌後，可能導致破損或無法使用，故針對確診後的客房發放每間5萬元的設備及物品損壞補助，作為重新裝修之準備金。

居家檢疫 薪資 疫情

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