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單一出入口夜市 北市擬請義工噴酒精

聯合報 / 記者張世杰戴永華王思慧／連線報導
宜蘭知名麵包業者鼓勵民眾「戴口罩、買麵包」，可享9折優惠，讓民眾驚喜配合防疫也有小確幸。 記者戴永華／攝影
宜蘭知名麵包業者鼓勵民眾「戴口罩、買麵包」，可享9折優惠，讓民眾驚喜配合防疫也有小確幸。 記者戴永華／攝影

新冠肺炎疫情延燒，避免商圈、夜市變成防疫破口，攤販及店家人人自危，早已先戴上口罩北市府近期將邀業者討論，擬針對出入口單純的夜市，由義工協助噴酒精，讓消費者心安，宜蘭則有業者推出消費者戴口罩享優惠 ，拉抬買氣。

中央疫情指揮中心祭出社交距離後，還打算把夜市、傳統市場和餐廳等納入戴口罩範圍。記者昨走訪北市饒河街夜市，細雨中顯得格外冷清，僅見少數民眾逛街，攤販及店家都戴上口罩。一名業者苦笑，若自己不戴口罩，更沒消費者願意光顧。

北市市場處近期已邀集一些夜市自治會討論，針對出入口明確的夜市，如寧夏、饒河街夜市，擬在夜市頭尾派駐義工，協助噴酒精，但士林夜市這些非單一出口的夜市，恐難執行。

寧夏夜市觀光協會執行長林定偉表示，政府呼籲保持社交距離，但公有路面畫線、做標記較不容易，目前都是店家口頭勸導，且攤商都會戴上口罩。

士林商圈理事長蘇文山則說，北市府很早就發文，要求攤商及店家營業時要戴口罩，大家都會配合，畢竟和消費者接觸也要自保。

清明連假中央針對11個景點發布國家級防疫警示，花蓮東大門夜市為其一，花蓮市公所昨先針對東大門夜市消毒，下午轉往花蓮車站，晚上10點後再針對金三角鬧區人行道噴藥防治，環保局也在39處設置口罩專用垃圾桶。

花蓮縣府觀光處表示，4月下旬會有6台熱顯像儀，監測遊客體溫，每天5點到9點30分派駐2名人員，鼓勵大家戴口罩逛夜市。

宜蘭縣政府尚未要求民眾到夜市或餐廳要戴口罩，但這兩天縣衛生局與鄉鎮市公所都到各夜市，大力宣導夜市防疫6措施，除了戴口罩和勤洗手，如有呼吸道症狀或發燒請勿進入夜市；以定點用餐為原則，勿邊走邊吃；進食時全心享受美食，勿與他人交談；用餐及進食完馬上戴上口罩；咳嗽時請用衣物遮蔽口鼻；攤商定時消毒環境，盡量將座位及排隊間距拉大，降低感染風險。

宜蘭有業者為保護自己跟客人，祭出優惠鼓勵民眾戴口罩上門，東門夜市一家牛排店只要民眾戴口罩消費，送每桌一份洋蔥圈；另有知名連鎖麵包店歡迎民眾戴著口罩買麵包，打9折優惠，民眾結帳時感到意外驚喜。

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