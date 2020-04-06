連假曾至11警告區旅遊 新北：可請假、不算缺席

清明連假結束，教育部長潘文忠今指出，已要求各校注意師生的身體狀況，詢問相關出遊史，確實量體溫、監測健康，新北市政府教育局則表示，雖尚未接獲教育部發文，但新北市3月時，已通知公私立高中以下各級學校，教職員工及學生入校全面戴口罩，目前已持續兩周。

教育局指出，因應連假後肺炎疫情，依中央流行疫情指揮中心指示，「若在連假期間曾至人潮擁擠的地方（含11個警告地區）活動，請自主健康管理14天」，若有旅遊史或相關症狀者，也請師生自主通報，並請各校蒐集師生連假旅遊、聚會活動等軌跡及健康紀錄，以利日後可能須配合疫情調查之用。

教育局長張明文表示，師生若因上述情形有請假需求，將請各校從寬認定，無需核予假別，且不列入出缺席紀錄，若因防疫請假在家休息，導致不能到校參加定期學業成績評量，也請各校不列入出缺席紀錄，予以補考，並以實得成績登錄。