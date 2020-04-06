1003件欲搭車沒戴口罩 新北：4件移送衛生局研議開罰

中央流行疫情指揮中心日前宣布大眾運輸強制戴口罩，今是上班日第一天，新北交通局進駐板橋、淡水、中和、林口、汐止、蘆洲、五股、樹林、新莊等23處大型公車站點，加強宣導民眾搭公車全程戴口罩，新北市長侯友宜更在放學時間，關心學生戴口罩搭公車狀況。

侯友宜說，自4月4日起截至昨下午為止，新北總共有1003件不戴口罩卻想上公車，有583件約6成民眾經提醒才戴上口罩，另外有416件約4成民眾因未戴口罩經勸導而未搭乘公車，還有4件報警處理。

侯友宜表示，報警處理的4案件會送給衛生局逐一審視，若有未戴口罩、硬上公車，會依傳染病防治法來開罰，違者處最高罰鍰1萬5000元。

新北淡海輕軌4月5日有39名乘客未戴口罩欲搭乘輕軌，經勸導戴口罩有31名、未搭乘則有8名；今日截至下午3點，共發現有27名未戴口罩進站乘客，其中24人經勸導後戴上口罩搭乘，另3人離開車站未乘車。