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首跨基隆免費巴士上路 東北角交通更便利
新北市東北角地區因為大眾運輸不普及，居民通勤、上學，或到市區購物、醫院回診都相當不便，因此新北市議員林裔綺爭取開通往基隆的免費巴士路線，並在交通局與各區公所協助下，今(6)日啟動免費巴士上路儀式，也歡迎民眾多多搭乘。
新北市議員林裔綺表示，東北角地區因為居民高齡化，常有往返基隆回診、復健等需求，在爭取下，今天通往基隆的F816公車開始上路，並選在雙溪火車站舉行啟動儀式，希望邀請東北角鄉親多加使用。
F816公車從澳底保健站出發，沿著雙澳公路來到三叉港，然後到雙溪火車站、雙溪高中，最後來到暖暖市區、基隆礦工醫院與長庚醫院，一天總共三個班次，今天議員、副局長、區長及里長們也擔任第一組搭乘貴賓，期盼免費巴士往後能大大提升在地長者們交通上的便利性。
新北市政府交通局副局長林麗珠表示，健康幸福新巴士除了幫助長輩們免於舟車勞頓轉車看醫生，也使通勤、通學族交通更方便，但因為車內屬封閉空間，請民眾搭乘切記戴上口罩，防疫期間保護你我。
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