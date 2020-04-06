汐止大同路車道縮減 調整車格增車道

大同路是新北市汐止區的主要幹道，車流量很大，不過，在過了汐科火車站往北方向，卻從四線道突然變成兩線道，車道縮減也成了交通瓶頸，今(6)日上午市議員張錦豪會勘，決定調整機車格，增加車道，紓解車流。

市議員張錦豪指出，大同路從汐科站往北方向，從四線道縮減成兩線道，目前旁邊都是機車格，那錦豪也一直在思考，讓我們大同路汐止的主幹道能夠更優化，所以，今天特別請市府交通局、警分局、公所等相關單位來研議，把機車格往旁邊調整。

大同里長黃翠華說，大同路二段位在大同里的部分，本來是三十米四線道的馬路，不過中間有一段是畫了一整排的機車格當停車格，所以，也將做調整，增加車道，讓交通更為順暢。

張錦豪表示，尤其這一段突然縮減為兩車道的部分，也有許多民眾在反應有併排停車影響整個大同路二段的交通，所以，我們今天會勘的決議，把機車停車格取消，然後調整到更適合的地方，到前方比較寬敞的地方設置機車停車格，讓交通能夠更順暢。