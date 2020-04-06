新店巷弄公園再升級 增添希臘風情彩繪

新店區中華里三民路35巷內的一處閒置空地，在經過綠美化變成公園後，現在又升級囉!里長邱湘羚將周遭牆面進行彩繪，呈現希臘地中海風情的主題畫風，讓小公園變的更美麗更有特色。

彩繪牆上可以看見窗景外的藍色海洋，還有可愛的貓貓狗狗，就悠閒的坐在地中海建築的經典圓柱邊，而另一邊的長牆上，則有著兩張沙灘椅，彷彿可以一邊看海景一邊欣賞花草，把整個公園氛圍營造的像是在渡假村一般。

中華里里長邱湘羚表示，自從將閒置空地，活化成為小公園後，就一心想著如何讓這個環境更舒適，因此靈機一動，就把圍繞著公園綠地的牆面進行彩繪，完成之後，不僅讓附近住戶大大驚喜，就連路過民眾都忍不住停下腳步拍照打卡，這個巷弄內的小公園在彩繪美化升級之後，成了中華里最有特色也最療癒人心的休憩空間。