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便捷綠能運輸 林口新創園YouBike站啟用

觀天下 / 記者胡宇軒／林口報導
林口區新創園YouBike站，是地方第31座點，在新北市議員蔡淑君及各里里長剪綵下正式啟用。 圖／永佳樂有線電視提供
林口區新創園YouBike站，是地方第31座點，在新北市議員蔡淑君及各里里長剪綵下正式啟用。 圖／永佳樂有線電視提供

林口區新創園YouBike站，是地方第31座點，在新北市議員蔡淑君及各里里長剪綵下正式啟用，將可提供給民眾一個便捷的綠能運輸，除了便利、環保外，還可以達到運動強身的好處，歡迎民眾多加利用。

「為帶給民眾更加便利的交通工具，市議員蔡淑君與地方人士，積極向市府交通局爭取，在林口各個地點設置You Bike站，今位在公園路與仁愛路上的新創園站，也是地方的第31座You Bike站，由蔡議員及各里里長一同剪綵下，正式啟用。

市議員蔡淑君表示，很感謝交通局及微笑單車的配合及努力，讓新創園站能順利完成啟用，日後將可提供給民眾一個便捷的綠能運輸，同時還可達到節能減碳的效果，歡迎民眾多加利用。

里長表示，很感謝蔡議員為地方爭取You Bike站點的設置，民眾若要到運動公園來，就可以騎乘You Bike，除了便利、環保外，還可以達到運動強身的好處喔!

林口 YouBike

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