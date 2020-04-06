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北市防疫旅館再增一間 萬事達旅店房價最高4680元
新冠肺炎持續延燒，台北市防疫旅館再增一間，「萬事達旅店(中華店)」今天正式上線；另1家防疫旅館已進入審核作業，最快於明日上線。
觀傳局表示，「萬事達旅店(中華店)」總計51間客房，全數房間作防疫旅館使用不接散客。每晚房價分成三種價格，分別是2880、3380、3880及4680元，價格均含稅、含三餐。
觀傳局表示，萬事達旅店全力支持市府加入抗疫陣線，繼3月間協助市府成立「警消醫護加油棧」，今再為防疫盡一份心力，轉型加入防疫旅館行列，共同守護國人健康。
觀傳局表示，北市目前共成立9家防疫旅館、接待近500位檢疫旅客，後續將持續與民間旅館業者通力合作，增加防疫旅館能量、提供檢疫旅客安心居住的空間。
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