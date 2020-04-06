注意！ 三鶯大橋第二期改建工程 4月11日起交通改道

為接續三鶯大橋第二期主橋改建工程，新北市政府將於4月11日進行交通改道，並將由第一期已完工的新匝道作為替代道路，預估第二期工程將於2023年6月完工。

橋齡逾30年的三鶯大橋為通往鶯歌、三峽的主要幹道，因原設計未將機車及人行專用道納入，導致汽機車與行人混流爭道、擦撞事故頻繁發生。

再加上三鶯大橋部分橋體老舊，劣化損毀問題嚴重，經評估後，新北市工務局養工處自2017年底進行三鶯大橋改建工程，並分為二階段施工，第一期兩側匝道工程自2017年起開工，目前已完工。

為接續最重要的第二期主橋改建工程，新工處表示，從4月11日起將陸續拆除主橋進行改建，建議鶯歌往三峽方向的車流，利用第一期完工的匝道作為交通維護替代道路。

而三峽往鶯歌方向的車流，則改為從上游側舊橋通行，此工程預計2023年6月完工，施工期間並請用路人行經此路段時改道通行，並多加注意現場指示牌面減速慢行。

工務局表示，完工後的三鶯大橋將成為一座汽、機車分流的橋梁，提供雙向各3個汽車道、1個機車道、1個人行兼自行車道，盼紓緩往返三鶯地區交通、強化三鶯大橋耐震抗洪能力，結合自行車路線，打造觀光新地標。