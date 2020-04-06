林口南下匝道禁左轉遭桃園卡 林佳龍允協調兩市溝通

國道一號林口交流道路段尖峰時段經常性壅塞，先前規劃林口A南下出口匝道禁止左轉，期盼能改善車流回堵狀況，但因桃園市反對而喊卡，立法委員洪孟楷今邀請交通部長林佳龍會勘，林當場允諾，會成立跨單位小組，協調新北、桃園兩市溝通，另針對五股至林口南向車道調整，公路總局正進行細部設計，預計年底前完成。

林口交流道位於新北市林口區與桃園市龜山區交界，近年產業發展及人口聚集迅速，上、下匝道車流量過大，但因儲車空間不足、路段車流飽和，導致嚴重壅塞。

其中林口A南下匝道處，新北及桃園交通局去年3月會勘後，原決議實施禁止左轉文化一路（公車除外），改至文化二路再左轉，以紓解文化一路跨橋直行及北上匝道車流，但因桃園部分民代反對，改為柔性勸導，未見效益。

市議員蔡淑君指出，林口交流道塞車問題，已是在地人很久的痛，希望能開放原泰山收費站便道，供緊急狀況時可通行，另外林口A南下匝道及文化一路段，號誌燈更始終不連貫，導致經常回堵。

洪孟楷建議，交通部應盡速找兩市交通局協商，推動林口A南出匝道禁止左轉方案及配套措施，另外，國道提供中、長途通行為主，為兼顧地方交通，應研擬開闢高速公路聯絡道，紓解車流。

林佳龍回應，將於一個月內邀集兩市研議文化一路禁左方案，提出解決辦法，另也會成立跨單位小組，針對新闢聯絡道及號誌調整等問題，於三個月內進行可行性討論。

高公局則表示，目前正對國道五股至林口南向車道調整，進行細部設計中，預計年底完成，使車流能提早區分往林口及直行桃園，減少交織，泰山轉接道至林口部分，則採調整車道並開放路肩，以減少主線車流回堵。