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防非法日租套房成防疫漏洞 中市加強西屯區查緝

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市觀旅局等單位今天稽查非法日租套房。圖／台中市觀旅局提供
台中市觀旅局等單位今天稽查非法日租套房。圖／台中市觀旅局提供

台中市府觀旅局擔心非法日租套房恐成防疫漏洞，今天由市府旅館業聯合稽查小組到中市西屯區2處疑似經營非法日租套房處所查緝，也呼籲旅客，為了確保自身健康與安全，一定要慎選合法旅宿入住，千萬勿入住非法日租套房，市府將持續全力查緝取締，保障旅宿公共安全，並確保防疫工作無死角。

中市觀旅局長林筱淇表示，所有日租套房都是非法經營，只要發現就立即取締，依法罰款並勒令歇業，同一地點同一經營者查獲2次，即執行斷水斷電，她說非法日租套房多潛藏在公寓大廈內，出入的人員複雜且無法掌握，已然成為另一個社區防疫的隱憂，住戶如發現大樓內有陌生的人出入有異，歡迎檢舉，聯合稽查小組會立即派員稽查，另也會有檢舉獎金，只要檢舉案件經查證屬實並完成裁處程序即依規定核發獎金。

林筱淇表示，旅宿業接待不特定的旅客，是屬於第一線防疫場所，旅客入住使用杯子、枕頭及被床單備品、浴廁和客房內傢俱的消毒清潔等，是否達到衛生標準，都是重要的防疫關鍵，非法日租套房未經消防、建管丶衛生、環保及觀光等主管機關審查合格，不像合法旅宿有旅客登錄及防疫標準作業流程與通報機制，恐成為防疫死角，如有染疫帶原者住宿過，很容易就會發生社區群聚感染，後果不堪設想。

觀旅局依中央防疫規範訂定「台中市安心旅宿防疫期間接待旅客標準作業流程及注意事項」，轄內現有512家旅宿業只要主動實施防疫標準作業流程，經審查確認後即核發「安心旅宿」標章，市府和旅宿業一起合作為遊客住宿安全與健康把關，目前已有272家申請，213家審核通過。更有超過80家旅宿業提供連續住房給予市價2折起之超值優惠價給居家檢疫(隔離)者之家屬入住，還有一般旅客住宿優惠方案，住宿天數愈長可享越多優惠，防疫期間入住合法旅館或民宿絕對比住非法日租套房健康丶安全又便宜。

中市府今年度編列非法旅宿檢舉獎金，民眾如有掌握非法日租套房等非法旅宿場所經營具體事證，可提出書面檢舉，檢附明確的經營地點及交易明細等事證，經查證屬實，裁罰金額高達新台幣10萬元以上者，經營業者完成繳納罰款後，將提撥實收罰鍰金額的10%至15%作為檢舉獎勵金。

台中市觀旅局等單位今天稽查非法日租套房。圖／台中市觀旅局提供
台中市觀旅局等單位今天稽查非法日租套房。圖／台中市觀旅局提供

林筱淇 台中市

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