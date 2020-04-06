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家長注意！台南公幼月底登記抽籤 本學期新增優先規定

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導

台南市公立幼兒園將在月底舉辦招生登記及抽籤，台南市教育局指出，為解決偏鄉幼童入園問題，本學期新增優先入園相關規定，偏遠學校學區的幼兒有在本學區優先就學的機會，同時新增14班375個名額，希望有更多家庭受惠。

教育局指出，109學年度公幼入園期程訂於109年4月29日及5月1日進行第一次招生登記及抽籤錄取作業，相關注意事項已公告並置於教育局官網特幼教育科文件下載區，民眾可下載閱覽。

本次增列優先入園對象包含：一、在園特教生兄弟姊妹，指報名登記時現在園就讀的特教學生之兄弟姊妹。二、公務人員因公死亡之子女，指持有公函認定者。三、適用台南偏遠學校附幼學區優先方案者，指經教育部審定函頒之偏遠學校申請參加並經教育局核定頒布者，參加本方案之學校學區幼生，以及並列協助之無附幼學校學區幼生，皆享有學區優先權。

教育局表示， 原本的優先對象規定不變，像是身心障礙、中低收入、原住民及幼兒園員工子女等，上述為新增的優先條件。

教育局指出，此次新增優先規定主要是針對偏鄉的幼童，採取學校主動報名加入的方式，目前台南市被列為「偏鄉」、「特偏」的國小有70多所，其中有60所都有參與這次的優先招生。

而過去幼兒園並沒有學區的畫分，家長都可以登記參與抽籤，偏鄉幼童家長反應沒有優先，名額會被非偏鄉的孩子搶走，因此本學期特別將偏鄉的條件加入。

教育局表示，家長可於每年3月的最後一周至各園所網站或至園所公布欄閱覽簡章；每年4月最後一周(第一次)及5月第一周(第二次，若有缺額時才辦理)為各園所報名登記、抽籤及錄取作業。

教育局 偏鄉 幼兒園

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