姐就是要搭捷運 未戴口罩強行上車 北捷：依法開罰

新冠肺炎延燒，台北捷運強制乘客戴口罩，經勸導不聽，可開罰3000元至1萬5000元，並拒絕運送。北捷今天表示，昨天（5日）下午3點左右，一名年約30歲女性旅客，在板南線國父紀念館站進站時未戴口罩，經勸導不聽仍強行上車，將通報衛生單位，依照「傳染病防治法」開罰3000元至1萬5000元。

北捷表示，該名女性旅客進站時未戴口罩，經勸導不聽並強行上車，立即通知捷運警察隊協助，後續由捷警及站務人員請旅客於台北車站戴上口罩，並陪同乘車從中山站離站。

北捷表示，後續將於捷警隊取得該名旅客資訊後，交由台北捷運公司通報衛生單位，依照傳染病防治法開罰3,000元至15,000元。

北捷強調，配合中央流行疫情指揮中心及市政府防疫政策，自4月4日起強制實施搭捷運須戴口罩，請旅客務必於進閘門前及搭乘捷運全程戴口罩，如經勸導不聽，將依法開罰。

根據北捷統計，4月4日至4月5日2天，勸導後戴上口罩約1萬4300人，勸導後婉拒運送（離開車站)）約有1500人。