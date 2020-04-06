害同學跌倒摔斷門牙 清貧女童要賠52萬元！

新北市永和區秀朗國小3年級吳姓女童，2年前與李性女童在校園內幫忙抬資源回收物時，因腳步不穩踉蹌，導致李性女童跌倒摔斷3顆門牙，事後李性女童家長求償共52萬元。由於吳姓女童家境清寒，只能利用假日賣雞蛋籌錢，目前秀朗國中已協助吳姓女童1萬5千元，新北市社會局也有提供專案窗口，讓願意協助的民眾捐款。

現為國小3年級的吳姓女童在2018年3月14日，從家裡提一大袋二手衣物響應校方做資源回收，由於提袋過於沈重，當時的課堂老師請同班的李性女童幫忙吳童將衣物提至資源回收處。

但在路途上，吳童因手提重物，一個踉蹌重心往下，連帶導致幫忙提袋的李童跌倒，造成臉部及手腳擦傷，上排3顆牙齒甚至斷裂。

新北市社會局表示，儘管校方初期有協調雙方家長，以及調解委員會也協商賠償金額，但因吳童提出的賠償金額太低，無法支付醫療費，因此雙方未達成共識。

因此，李童家長委託律師提告民事求償，經律師計算後，3顆「恆齒」後續修補及17歲換假牙等費用，共需52萬元。

社會局指出，吳童為弱勢家庭，父親為身障人士、母親為陸籍配偶，生下2子女後就回中國大陸，家中經濟本來是靠阿嬤賣菜維持，但現高齡80的阿嬤也無法工作，因此吳童假日會推著小板車在社區賣雞蛋籌錢。

目前社會局社工已前往吳童家中視訪並瞭解協處，整體評估家庭狀況以提供後續協助，而秀朗國中也提供仁愛基金1萬5千元給李姓女童，幫忙吳童分攤52萬元醫療費用。

由於事發後許多善心人士紛紛詢問捐款窗口，對此，社會局社會救助科長石玉麗表示，民眾捐款若指定給永和吳姓女童，社會局會依民衆捐款指定用途，將此款項𢑥整後交由吳姓女童家庭。

民衆可使用社會救濟會報專戶進行匯款，專戶資訊（如下）：

戶名：新北市社會救濟會報專戶

帳號：027038002803

銀行：台灣銀行板橋分行

秀朗國小學務處蔡姓組長表示，吳姓及李性女童近日因這起事件受到許多打擾，吳姓女童家屬感謝外界善心人士的幫忙，對於家庭經濟部分，他們認為還支撐得下去，因此婉拒外界的金錢幫忙。

但醫藥費及相關訴訟等相關費用由於太過龐大，所以會以新北市社會局專案專戶的方式接受大家的捐款，蔡姓組長表示，雙方家長也希望能盡快協調、解決此事，讓雙方家庭回歸到平靜的生活。