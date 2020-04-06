快訊

拒付3萬隔離費！ 台女成首位遭南韓遣返外國人

廝殺激烈 英國餐飲外送業者「戶戶送」退出台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

害同學跌倒摔斷門牙 清貧女童要賠52萬元！

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
2年前吳姓女童與李性女童在校園內幫忙抬資源回收物時，因腳步不穩踉蹌，導致李性女童跌倒摔斷門牙，事後遭李性女童家長求償共52萬元。圖／聯合報系資料照片
2年前吳姓女童與李性女童在校園內幫忙抬資源回收物時，因腳步不穩踉蹌，導致李性女童跌倒摔斷門牙，事後遭李性女童家長求償共52萬元。圖／聯合報系資料照片

新北市永和區秀朗國小3年級吳姓女童，2年前與李性女童在校園內幫忙抬資源回收物時，因腳步不穩踉蹌，導致李性女童跌倒摔斷3顆門牙，事後李性女童家長求償共52萬元。由於吳姓女童家境清寒，只能利用假日賣雞蛋籌錢，目前秀朗國中已協助吳姓女童1萬5千元，新北市社會局也有提供專案窗口，讓願意協助的民眾捐款

現為國小3年級的吳姓女童在2018年3月14日，從家裡提一大袋二手衣物響應校方做資源回收，由於提袋過於沈重，當時的課堂老師請同班的李性女童幫忙吳童將衣物提至資源回收處。

但在路途上，吳童因手提重物，一個踉蹌重心往下，連帶導致幫忙提袋的李童跌倒，造成臉部及手腳擦傷，上排3顆牙齒甚至斷裂。

新北市社會局表示，儘管校方初期有協調雙方家長，以及調解委員會也協商賠償金額，但因吳童提出的賠償金額太低，無法支付醫療費，因此雙方未達成共識。

因此，李童家長委託律師提告民事求償，經律師計算後，3顆「恆齒」後續修補及17歲換假牙等費用，共需52萬元。

社會局指出，吳童為弱勢家庭，父親為身障人士、母親為陸籍配偶，生下2子女後就回中國大陸，家中經濟本來是靠阿嬤賣菜維持，但現高齡80的阿嬤也無法工作，因此吳童假日會推著小板車在社區賣雞蛋籌錢。

目前社會局社工已前往吳童家中視訪並瞭解協處，整體評估家庭狀況以提供後續協助，而秀朗國中也提供仁愛基金1萬5千元給李姓女童，幫忙吳童分攤52萬元醫療費用。

由於事發後許多善心人士紛紛詢問捐款窗口，對此，社會局社會救助科長石玉麗表示，民眾捐款若指定給永和吳姓女童，社會局會依民衆捐款指定用途，將此款項𢑥整後交由吳姓女童家庭。

民衆可使用社會救濟會報專戶進行匯款，專戶資訊（如下）：

戶名：新北市社會救濟會報專戶

帳號：027038002803

銀行：台灣銀行板橋分行

秀朗國小學務處蔡姓組長表示，吳姓及李性女童近日因這起事件受到許多打擾，吳姓女童家屬感謝外界善心人士的幫忙，對於家庭經濟部分，他們認為還支撐得下去，因此婉拒外界的金錢幫忙。

但醫藥費及相關訴訟等相關費用由於太過龐大，所以會以新北市社會局專案專戶的方式接受大家的捐款，蔡姓組長表示，雙方家長也希望能盡快協調、解決此事，讓雙方家庭回歸到平靜的生活。

捐款 資源回收

延伸閱讀

憂11處熱點成破口 侯友宜：同仁必要時在家上班

吃喝玩樂一目瞭然 新店溪自行車道口袋地圖上線

旗津約60歲男性浮屍僅剩一顆門牙 高雄港警尋民眾指認

類家庭傳愛助重逢 2歲兄喜抱幼弟

相關新聞

影／分流人潮 北市府周三起實施彈性上下班

受疫情影響，中央流行疫情指揮中心建議公私大小企業採取彈性上下班模式，內政部今(6)日起率先實施，台北市副市長黃珊珊也表示...

姐就是要搭捷運 未戴口罩強行上車 北捷：依法開罰

新冠肺炎延燒，台北捷運強制乘客戴口罩，經勸導不聽，可開罰3000元至1萬5000元，並拒絕運送。北捷今天表示，昨天（5日...

害同學跌倒摔斷門牙 清貧女童要賠52萬元！

新北市永和區秀朗國小3年級吳姓女童，2年前與李性女童在校園內幫忙抬資源回收物時，因腳步不穩踉蹌，導致李性女童跌倒摔斷3顆...

口罩網購兩次沒中籤在造謠？ 北市府秘書林珍羽致歉：會反省

以網路預購、線上付款、超商取貨為模式的「口罩實名制 2.0」，自 3 月 12 日上路施行，已有三波登記、領取，由於產能...

家長注意！台南公幼月底登記抽籤 本學期新增優先規定

台南市公立幼兒園將在月底舉辦招生登記及抽籤，台南市教育局指出，為解決偏鄉幼童入園問題，本學期新增優先入園相關規定，偏遠學...

出遊先預約 新北推「安心旅遊網」

新冠肺炎疫情持續蔓延，清明節4天連假湧進全台11觀光景點，被外界質疑成為防疫破口，新北觀旅局則規劃「新北安心旅遊網」，透...

千人防疫就業登記首日 湧人潮

台北市「千人防疫就業方案」開放申請第一天，一早西門就業服務站便有民眾排隊等候，其中中高齡求職者佔多數，也不乏年輕面孔，過去在旅行社擔任領隊的魏先生表示，疫情影響，年後就沒再出團，這段期間先找份工作加減補貼生活費，希望疫情過去後，能再回到旅行業工作。

林佳龍淡水視察塞車遲到 藍委笑稱：感受淡水人需要

立法委員洪孟楷今上午邀請交通部長林佳龍至淡江大橋視察工程進度，由於今早關渡橋往淡水方向匝道，正巧發生貨車撞斷限高架的事故...

吃喝玩樂一目瞭然 新店溪自行車道口袋地圖上線

橫跨台北市及新北市的新店溪自行車道，串連台北市萬華區、中正區、文山區及新北市新店區，為讓民眾更清楚自行車道指引及路線，新...

淡江大橋4月中將現主橋塔 新北籲中央：莫忘地方道路

連結八里、淡水端的淡江大橋，歷經多年爭取，去年2月終於開工，立法委員洪孟楷今上午邀集交通部公路總局、新北市府等單位到場視...

內政部今彈性上班 新北：早有APP免排隊打卡

清明連假後，中央流行疫情指揮中心針對內政部進行「訂定彈性上班」，希望上下班錯開時間，不要擠在同一時間，新北市長侯友宜說，...

類家庭呵護半年 「毒寶寶」會表達

受保護的兒童及少年過去多安置在育幼機構或寄養家庭，新北市新增運用社會住宅提供「類家庭」照顧服務，由夫妻擔任照顧者，並提供支援照顧者、早療等資源，新北三重、林口社宅共有11戶家庭，可提供38名失親兒少家庭般的關懷。

熱門新聞

口罩網購兩次沒中籤在造謠？ 北市府秘書林珍羽致歉：會反省

曾到11景點 新北：學生、公務員自主健康管理14天

宜蘭傳藝放陳時中防疫立牌出包 全聯基金會致歉「我們做錯了」

連假結束台東人兩樣情 民憂疫情觀光業擔心4月商機

國道服務區人潮腰折 攤商嘆：真的就是下車尿尿

雪霸翠池邊竟留兩處餘燼 山友痛罵：這種人沒資格登山

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。