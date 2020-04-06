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出遊先預約 新北推「安心旅遊網」

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北觀旅局則規劃「新北安新旅遊網」，透過分流人潮、採預約方式，鼓勵家族、同事、好朋友自行組團，彼此較能掌握健康狀況，並做好健康管理。圖／新北觀旅局提供
新北觀旅局則規劃「新北安新旅遊網」，透過分流人潮、採預約方式，鼓勵家族、同事、好朋友自行組團，彼此較能掌握健康狀況，並做好健康管理。圖／新北觀旅局提供

新冠肺炎疫情持續蔓延，清明節4天連假湧進全台11觀光景點，被外界質疑成為防疫破口，新北觀旅局則規劃「新北安心旅遊網」，透過分流人潮、採預約方式，鼓勵家族、同事、好朋友自行組團，彼此較能掌握健康狀況，並做好健康管理。

新北市長侯友宜今表示，清明連假期間，觀旅局也針對風景地區早做好分流的路線，金山老街、九份、甚至淡蘭古道人潮下降約7、8成，沒有人潮擁擠狀況。

新北觀旅局長張其強指出，還是希望民眾待在家裡不要趴趴走，但如果真的要散散心，也要有2個原則，那就是「都去戶外」、「避免人潮擁擠」，因此針對連續假期，早已規劃深度體驗和步道遊程。

張其強指出，透過「分流」人潮，將遊客導向不同的私房景點，而非大家習慣的風景區；「分散」人潮，可以選擇日期，或上下午時段，是將針對個人、小團體推出深度體驗，並配合附近旅館，讓民眾在疫情期間能夠放心地玩，且玩得深入。

張其強也說，預約制的深度、團體旅遊成為疫情當下的新模式，有別於以往的被動報名參加，現在則是自己組團參加，知道一起出去玩的人是誰，也能掌握去的地方，將會是新興型態的旅遊方式。

新北觀旅局則規劃「新北安新旅遊網」，透過分流人潮、採預約方式，鼓勵民眾做好健康管理。圖／新北觀旅局提供
新北觀旅局則規劃「新北安新旅遊網」，透過分流人潮、採預約方式，鼓勵民眾做好健康管理。圖／新北觀旅局提供

新北觀旅局指出，新北安心旅遊網提供一日遊、二三日遊的優惠，包含東北角黃金海岸線聽海忘憂、石碇千島湖夢幻景緻、船遊深澳流金礦城緩慢2日等遊程，另也彙整新北各飯店在疫情期間的優惠資訊，提供遊客作選擇。

疫情 連假

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