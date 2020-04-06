為醫護人員打氣 新北議員蔡淑君捐2千口罩套

新冠肺炎疫情持續蔓延，清明節4天連假剛過，許多民眾出遊且不重視社交距離，忽略全體醫護人員高出百倍的防疫辛勞，新北市議員蔡淑君今捐出2000個抗菌口罩套，同時呼籲國人體貼醫護人員默默的工作付出。

有「林口人的阿姨」稱號的蔡淑君，透過林口在地知FOOTER除臭襪業者，捐出使用工研院專利的抗菌紗，製成三層防護的抗菌口罩套，今捐給市立醫院三重與板橋兩處院區，以及各衛生所共2000個。

蔡淑君說，台灣能有亮眼的防疫，多虧了第一線醫護人員無私地守護，就有醫護人員曾透露，光是全副武裝穿起防疫裝備，就要耗快10到15分鐘，消毒洗手比平常人多出好幾倍，這些心聲讓人聽了不捨。

蔡淑君表示，抗菌口罩套可以水洗且重覆使用，彈性好透氣佳，也能延長口使用壽命，掛耳可隨臉型調整，長期戴在臉上也不會感到不舒適，希望能減輕醫護人員身心壓力。

新北聯醫院指出，業者提供抑菌紗線製成的可重覆使用的抑菌口罩套，讓醫護人員離開醫療工作場域後可以使用，期望幫助延長口罩的使用期限，希望讓大家能安心抗疫，順利渡過新冠肺炎疫情。