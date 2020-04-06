快訊

直播／今確診4歲童遭爺奶傳染！幼兒園停課兩周、匡列175位接觸者

新增9例境外移入英美為主 累計57名確診者隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吃喝玩樂一目瞭然 新店溪自行車道口袋地圖上線

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
新店溪自行車道，串連台北市萬華區、中正區、文山區及新北市新店區。圖／新北市高管處提供
新店溪自行車道，串連台北市萬華區、中正區、文山區及新北市新店區。圖／新北市高管處提供

橫跨台北市及新北市的新店溪自行車道，串連台北市萬華區、中正區、文山區及新北市新店區，為讓民眾更清楚自行車道指引及路線，新北市高灘地工程管理處設計口袋地圖，不論吃、喝、玩等景點都能一目瞭然，此外，未來也會推出大漢溪及淡水河等不同主題的口袋地圖。

全長約14.5公里長的新店溪自行車道，分為左岸及右岸路線，左岸起點自新北市板橋區的江子翠河濱公園，一路可騎到終點站新店區碧潭風景區，全程皆在新北市轄區內。

右岸路線則起點為台北市萬華區的華江雁鴨公園（桂林路底），一路橫跨萬華區、中正區、文山區及新店區，最後抵達終點站青潭河濱公園。

其路線自起點華江橋起至終點站青潭河濱公園，會經過華江橋、光復橋、華中橋、改建中的中正橋、永福橋、福和橋、秀朗橋、陽光橋、碧潭大橋、碧潭吊橋，之後再從新店渡渡口右岸接至終點站青潭溪口。

除了陸橋外，右岸路線也能抵達各大觀光景點，包含龍山寺、南機場夜市、公館及師大商圈、寶藏巖藝術村、新店安和夜市、陽光公園、獅頭山登山步道、新店老街、碧潭風景區等。

高管處表示，此次推出新店溪自行車道的口袋地圖，是參考捷運地圖的方式設計排版，對於橫移門、自行車租借站及捷運站等皆有清楚的標示，各個聯絡橋梁所在位置及公里數也能一目瞭然。

若民眾對口袋地圖的反應良好，未來也會針對大漢溪及淡水河推出不同主題的口袋地圖，方便自行車騎士騎乘時能快速尋找自行車租借地點及行駛位置，民眾也可至官網或QR code下載地圖使用。

為讓民眾更清楚自行車道指引及路線，新北市高灘地工程管理處設計口袋地圖。圖／新北市高管處提供
為讓民眾更清楚自行車道指引及路線，新北市高灘地工程管理處設計口袋地圖。圖／新北市高管處提供

新北市高灘地工程管理處針對新店溪自行車道推出口袋地圖，民眾可下載使用。圖／新北市高管處提供
新北市高灘地工程管理處針對新店溪自行車道推出口袋地圖，民眾可下載使用。圖／新北市高管處提供

自行車 碧潭 淡水河 捷運 南機場 登山步道 觀光景點

延伸閱讀

高雄鐵路地上軌道變成鐵道綠廊帶 高雄計畫區今動土

影／大甲鐵砧山挑戰型自行車道 戶外旅遊新打卡景點

超好騎！全台「親子單車路線」& 北中南東推薦美景懶人包

騎自行車吧！肺炎疫情下，都市居民的交通選擇

相關新聞

口罩網購兩次沒中籤在造謠？ 北市府秘書林珍羽致歉：會反省

以網路預購、線上付款、超商取貨為模式的「口罩實名制 2.0」，自 3 月 12 日上路施行，已有三波登記、領取，由於產能...

林佳龍淡水視察塞車遲到 藍委笑稱：感受淡水人需要

立法委員洪孟楷今上午邀請交通部長林佳龍至淡江大橋視察工程進度，由於今早關渡橋往淡水方向匝道，正巧發生貨車撞斷限高架的事故...

吃喝玩樂一目瞭然 新店溪自行車道口袋地圖上線

橫跨台北市及新北市的新店溪自行車道，串連台北市萬華區、中正區、文山區及新北市新店區，為讓民眾更清楚自行車道指引及路線，新...

淡江大橋4月中將現主橋塔 新北籲中央：莫忘地方道路

連結八里、淡水端的淡江大橋，歷經多年爭取，去年2月終於開工，立法委員洪孟楷今上午邀集交通部公路總局、新北市府等單位到場視...

內政部今彈性上班 新北：早有APP免排隊打卡

清明連假後，中央流行疫情指揮中心針對內政部進行「訂定彈性上班」，希望上下班錯開時間，不要擠在同一時間，新北市長侯友宜說，...

類家庭呵護半年 「毒寶寶」會表達

受保護的兒童及少年過去多安置在育幼機構或寄養家庭，新北市新增運用社會住宅提供「類家庭」照顧服務，由夫妻擔任照顧者，並提供支援照顧者、早療等資源，新北三重、林口社宅共有11戶家庭，可提供38名失親兒少家庭般的關懷。

類家庭傳愛助重逢 2歲兄喜抱幼弟

相差1歲的翔翔與凱凱因為生母是小媽媽、生父避不見面，由新北市社會局緊急安置後，2兄弟分開半年，因「類家庭」重逢，原本兄弟各自出現偏差行為，重獲家庭溫暖後逐漸修正，已漸漸從極端趨近正常值。

西門町捷運站1號、6號出口周邊 7月起禁菸

北市西門町每年吸引上百萬名國內外遊客，為打造戶外無菸環境，衛生局近來將捷運西門站1號及6號出口周邊的戶外區域，預告為全面禁止吸菸場所，預計7月1日正式上路。屆時若民眾違規吸菸，可罰2千元至1萬元。

清明連假 棋友戴口罩戰「弈」

細雨綿綿的清明連假收假日，澆不熄公園裡長者對弈興致，棋友聚集保持「社交距離」實屬不易，多數也能佩戴口罩遵守疫情指揮中心的防疫宣導。疫情雖嚴峻，「罩」樣可以對弈解悶。

新北11農會超市提供農產 網購嘛也通

受新冠肺炎影響，許多民眾選擇買食材在家烹煮，新北市有11家農會超市，除了提供生鮮產品，還有地方特產，如板農有坪林茶油、二林薏仁、恆春洋蔥等，還可網購。

新北市府今起新規 侯：沒戴口罩不用來工作

為避免清明連假期間恐產生的傳染風險，新北、基隆市政府都宣布今天起必須戴口罩才可以進入市府大樓，但不限定一定要戴醫療用口罩；北市府目前是要求進市府大樓戴口罩，未戴者留下聯絡資訊後仍可進入，9日起則改為市府和所轄單位一律要戴口罩才准進入。台北市、新北市昨天共有5起民眾上公車不願意戴口罩，報警由警察到場處理，但都未開罰。

重裝12小時 北市消毒班工作爆量

新冠肺炎疫情當頭，醫護人員忙翻天，北市環保局清潔隊消毒班的工作量也暴增，長時間背負裝備，在肩膀壓出傷痛。成員中有人曾歷經...

熱門新聞

口罩網購兩次沒中籤在造謠？ 北市府秘書林珍羽致歉：會反省

國道服務區人潮腰折 攤商嘆：真的就是下車尿尿

連假結束台東人兩樣情 民憂疫情觀光業擔心4月商機

宜蘭傳藝放陳時中防疫立牌出包 全聯基金會致歉「我們做錯了」

雪霸翠池邊竟留兩處餘燼 山友痛罵：這種人沒資格登山

曾到11景點 新北：學生、公務員自主健康管理14天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。