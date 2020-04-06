吃喝玩樂一目瞭然 新店溪自行車道口袋地圖上線

橫跨台北市及新北市的新店溪自行車道，串連台北市萬華區、中正區、文山區及新北市新店區，為讓民眾更清楚自行車道指引及路線，新北市高灘地工程管理處設計口袋地圖，不論吃、喝、玩等景點都能一目瞭然，此外，未來也會推出大漢溪及淡水河等不同主題的口袋地圖。

全長約14.5公里長的新店溪自行車道，分為左岸及右岸路線，左岸起點自新北市板橋區的江子翠河濱公園，一路可騎到終點站新店區碧潭風景區，全程皆在新北市轄區內。

右岸路線則起點為台北市萬華區的華江雁鴨公園（桂林路底），一路橫跨萬華區、中正區、文山區及新店區，最後抵達終點站青潭河濱公園。

其路線自起點華江橋起至終點站青潭河濱公園，會經過華江橋、光復橋、華中橋、改建中的中正橋、永福橋、福和橋、秀朗橋、陽光橋、碧潭大橋、碧潭吊橋，之後再從新店渡渡口右岸接至終點站青潭溪口。

除了陸橋外，右岸路線也能抵達各大觀光景點，包含龍山寺、南機場夜市、公館及師大商圈、寶藏巖藝術村、新店安和夜市、陽光公園、獅頭山登山步道、新店老街、碧潭風景區等。

高管處表示，此次推出新店溪自行車道的口袋地圖，是參考捷運地圖的方式設計排版，對於橫移門、自行車租借站及捷運站等皆有清楚的標示，各個聯絡橋梁所在位置及公里數也能一目瞭然。

若民眾對口袋地圖的反應良好，未來也會針對大漢溪及淡水河推出不同主題的口袋地圖，方便自行車騎士騎乘時能快速尋找自行車租借地點及行駛位置，民眾也可至官網或QR code下載地圖使用。

為讓民眾更清楚自行車道指引及路線，新北市高灘地工程管理處設計口袋地圖。圖／新北市高管處提供