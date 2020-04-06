淡江大橋4月中將現主橋塔 新北籲中央：莫忘地方道路

連結八里、淡水端的淡江大橋，歷經多年爭取，去年2月終於開工，立法委員洪孟楷今上午邀集交通部公路總局、新北市府等單位到場視察進度，交通部長林佳龍及也一同與會，現場新北市交通局長鍾鳴時向林佳龍提出建言，大橋完工後，新北地區道路也需重整，林佳龍則允諾，會指示公路總局與地方主動協調，規劃相關預算跟建設。

淡江大橋及連絡道路整體工程，第一標台北港臨港大道段於2016年11月完工，第二標八里端引橋至八里連絡道及淡水端隧道段，於2016年3月開工，預計2020年9月完工，第三標主橋段則在爭取多年後，去年2月23日開工，預計最快2024年完工。

公路總局西濱公路北區臨時工程處長詹益祥指出，淡江大橋主橋段八里端、淡水端已於3月起陸續施作，4月11日，會由台中港運送45公尺鋼管至工地，16日將於最高211米的橋塔，打下第一支鋼管樁，主橋塔也會出現雛型。

雖目前淡江大橋工程如期進行，預計2024年能完工，但新北市交通局長鍾鳴時也提出，完工後，當地車流快速聚集，通往高速公路均需經台64，造成新北轄區道路負荷相當大，此外大淡水地區道路也需重整，如台2乙線(民權路)規劃拓寬，打通路段瓶頸。

林佳龍表示，淡江大橋完工是眾人的期待，對於居民生活、產業發展都有幫助，已指示公路總局，相關的聯外道路不要流於支離破碎，不只淡江大橋作作為重要幹道，聯外道路跟區域道路也要跟地方積極主動協調，規劃相關預算跟建設。