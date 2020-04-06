曾到11景點 新北：學生、公務員自主健康管理14天

中央流行疫情指揮中心今早上宣布，希望連假期間有去過景點、有相關症狀民眾，能夠積極進行自主健康管理，如有症狀不要出門。新北市長侯友宜也說，學生、公務員有到11個警告的風景區域，都要自主通報與自主健康管理14天。

侯友宜表示，清明連假4天，有很多旅客集中在中南部、東部被國家列為11個警告地區，怕有交叉、群聚感染，昨他已下令令所有同仁一律進到市府就要戴口罩，新北也在2月1日就採取APP分流上班，把人潮分散。

侯友宜說，今看市府上班狀況，每個人都非常自律與自重把口罩戴起來，包括民眾洽公也是，他也特別要求，所有同仁連假有到11個警告地區，，要自主通報並要做自主健康管理14天，必要時盡量在家上班。

侯友宜也說，學生若也前往11個警告地區，同樣要自主通報、自主健康管理14天，必要時在家學習，希望不要有任何漏洞發生。

至於新北觀光景點，侯友宜表示，觀旅局、區公所事前已做好宣導，並進行分流與管控，連假4天人潮相對減少7成左右，並沒有人潮壅擠的地方，未來還有5月1日勞動節連假，會做好超前部署，不是事後才講那就太慢。

11個國家級警報景點：阿里山森林遊樂區、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮、花蓮東大門夜市、屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點）等景點。