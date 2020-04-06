漆器融合台灣生態動植物 《漆光夢影》展出希望與企盼

台南市總爺藝文中心邀請藝術家陳衍志（Antoine-J. CHEN, Y.C.）舉辦「漆光夢影－台南展」，60件精緻創作展現台灣職人的漆器工藝之美，陳衍志作品獲好評，重視漆器工藝的日本電視台還派員來台採訪，今移師台南總爺藝文中心紅樓展出到4月27日。開放時間每周三到周日上午9點到下午5點。

展覽期間陳衍志周六上午及下午舉辦漆器體驗課程，包含漆筷及漆板的製作，歡迎大家來欣賞漆器之美時，一同體驗漆器製作的工序。體驗課程時間11、18、25日上午10點到11點半，下午1點到4點。

總爺藝文中心表示，這次展覽有三大主題，第一展區呈現台灣豐富且美麗的蝴蝶物種，以漆器來彰顯生態環保價值，第二展區從稻米文化探究人、神、天的互愛互動，最後則是以台灣風景為題，呈現詩意般的山海風景。延續著關懷在地風貌的傳統精神，再加入當代的生態環保意識與信仰熱情，三者構成這次展覽的核心內涵。

承辦人李可眉指出，「漆光夢影」試圖讓觀眾能夠體驗作品天然漆溫潤、透明的光澤感，領略到在「黑漆漆」之中有「光」，有光的地方便有希望。此次主題也呼應自今年春節以來，全世界面臨疫情的挑戰；Antoine-J. CHEN祈願有情眾生在混沌焦慮中能看到光明，對未來懷抱希望和企盼。