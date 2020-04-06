漆器融合台灣生態動植物 《漆光夢影》展出希望與企盼
台南市總爺藝文中心邀請藝術家陳衍志（Antoine-J. CHEN, Y.C.）舉辦「漆光夢影－台南展」，60件精緻創作展現台灣職人的漆器工藝之美，陳衍志作品獲好評，重視漆器工藝的日本電視台還派員來台採訪，今移師台南總爺藝文中心紅樓展出到4月27日。開放時間每周三到周日上午9點到下午5點。
展覽期間陳衍志周六上午及下午舉辦漆器體驗課程，包含漆筷及漆板的製作，歡迎大家來欣賞漆器之美時，一同體驗漆器製作的工序。體驗課程時間11、18、25日上午10點到11點半，下午1點到4點。
總爺藝文中心表示，這次展覽有三大主題，第一展區呈現台灣豐富且美麗的蝴蝶物種，以漆器來彰顯生態環保價值，第二展區從稻米文化探究人、神、天的互愛互動，最後則是以台灣風景為題，呈現詩意般的山海風景。延續著關懷在地風貌的傳統精神，再加入當代的生態環保意識與信仰熱情，三者構成這次展覽的核心內涵。
承辦人李可眉指出，「漆光夢影」試圖讓觀眾能夠體驗作品天然漆溫潤、透明的光澤感，領略到在「黑漆漆」之中有「光」，有光的地方便有希望。此次主題也呼應自今年春節以來，全世界面臨疫情的挑戰；Antoine-J. CHEN祈願有情眾生在混沌焦慮中能看到光明，對未來懷抱希望和企盼。
詳細活動資料可查詢活動網頁或是總爺藝文中心粉絲專頁漆器體驗活動或電詢06-5718123。
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