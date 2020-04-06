快訊

「五一連假」放還不放？陳時中：將視疫情調整

漆器融合台灣生態動植物 《漆光夢影》展出希望與企盼

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
藝術家陳衍志「漆光夢影－臺南展」，60件精緻創作展現台灣職人漆器工藝之美。記者周宗禎/攝影
藝術家陳衍志「漆光夢影－臺南展」，60件精緻創作展現台灣職人漆器工藝之美。記者周宗禎/攝影

台南市總爺藝文中心邀請藝術家陳衍志（Antoine-J. CHEN, Y.C.）舉辦「漆光夢影－台南展」，60件精緻創作展現台灣職人的漆器工藝之美，陳衍志作品獲好評，重視漆器工藝的日本電視台還派員來台採訪，今移師台南總爺藝文中心紅樓展出到4月27日。開放時間每周三到周日上午9點到下午5點。

展覽期間陳衍志周六上午及下午舉辦漆器體驗課程，包含漆筷及漆板的製作，歡迎大家來欣賞漆器之美時，一同體驗漆器製作的工序。體驗課程時間11、18、25日上午10點到11點半，下午1點到4點。

總爺藝文中心表示，這次展覽有三大主題，第一展區呈現台灣豐富且美麗的蝴蝶物種，以漆器來彰顯生態環保價值，第二展區從稻米文化探究人、神、天的互愛互動，最後則是以台灣風景為題，呈現詩意般的山海風景。延續著關懷在地風貌的傳統精神，再加入當代的生態環保意識與信仰熱情，三者構成這次展覽的核心內涵。

承辦人李可眉指出，「漆光夢影」試圖讓觀眾能夠體驗作品天然漆溫潤、透明的光澤感，領略到在「黑漆漆」之中有「光」，有光的地方便有希望。此次主題也呼應自今年春節以來，全世界面臨疫情的挑戰；Antoine-J. CHEN祈願有情眾生在混沌焦慮中能看到光明，對未來懷抱希望和企盼。

詳細活動資料可查詢活動網頁或是總爺藝文中心粉絲專頁漆器體驗活動或電詢06-5718123。

藝術家陳衍志「漆光夢影－臺南展」，60件精緻創作展現台灣職人漆器工藝之美。記者周宗禎/攝影
藝術家陳衍志「漆光夢影－臺南展」，60件精緻創作展現台灣職人漆器工藝之美。記者周宗禎/攝影
藝術家陳衍志「漆光夢影－臺南展」，60件精緻創作展現台灣職人漆器工藝之美。記者周宗禎/攝影
藝術家陳衍志「漆光夢影－臺南展」，60件精緻創作展現台灣職人漆器工藝之美。記者周宗禎/攝影
藝術家陳衍志「漆光夢影－臺南展」，60件精緻創作展現台灣職人漆器工藝之美。記者周宗禎/攝影
藝術家陳衍志「漆光夢影－臺南展」，60件精緻創作展現台灣職人漆器工藝之美。記者周宗禎/攝影
藝術家陳衍志「漆光夢影－臺南展」，60件精緻創作展現台灣職人漆器工藝之美。記者周宗禎/攝影
藝術家陳衍志「漆光夢影－臺南展」，60件精緻創作展現台灣職人漆器工藝之美。記者周宗禎/攝影
藝術家陳衍志「漆光夢影－臺南展」，60件精緻創作展現台灣職人漆器工藝之美。記者周宗禎/攝影
藝術家陳衍志「漆光夢影－臺南展」，60件精緻創作展現台灣職人漆器工藝之美。記者周宗禎/攝影
藝術家陳衍志「漆光夢影－臺南展」，60件精緻創作展現台灣職人漆器工藝之美。記者周宗禎/攝影
藝術家陳衍志「漆光夢影－臺南展」，60件精緻創作展現台灣職人漆器工藝之美。記者周宗禎/攝影

日本 藝術家

延伸閱讀

影／國家警示烏山頭水庫人潮擁擠 警方大聲公提醒社交距離

南瀛獎歷屆首獎精選作品 台南古蹟總爺廠長宿舍展出

浪漫防疫！Jasmine Galleria訂製婚紗工藝打造蕾絲口罩

衛武營商業區 地方盼做綠地

相關新聞

台南仁壽宮保生大帝佑民神蹟多 各地信徒祝壽感恩

明天是保生大帝生日，台南市歸仁區仁壽宮主祀保生大帝，明末先民自大陸福建祖廟迎來奉祀至今300多年，香火鼎盛屢傳神跡，尤其...

嘉市天堂家書 遠端思親人

清明假期間，雲嘉南各縣市統計到納骨塔祭拜人數大幅下降達9成，線上祭拜、代拜大幅上升，嘉義市殯管所推出天堂家書，今年收到的量是往年兩倍，讓家人即使不能入塔，也能遠端傳達對親人的思念。

黃偉哲當一日農夫 推「爆漿蜜棗」

2019全國十大神農獎得主台南市楠西區農民謝明樹，栽種的蜜棗甜度達16度，靠口碑打進日本高價水果市場，今年外銷量再創新高，台南市長黃偉哲昨前往參訪，讚許謝明樹是「台灣農業之光」。

廣角鏡／落葉雨 鋪成紅地毯

嘉義市世賢路三段的分隔島綠地長廊，種植近千棵桃花心木，每年4月，桃花心木落葉便會從樹梢緩緩飄落，當微風一吹，紅褐色落葉鋪滿步道，形成厚厚的落葉地毯，景象奇幻唯美，宛若韓劇浪漫景致，成為熱門拍照打卡景點。

友善農田 雲林再增4施灌車隊

雲林縣府環保局推動畜牧肥水資源循環在地運用計畫，今年增設沼液施灌車隊、擴大施灌沼液面積，輔導更多玉米田以沼液取代化學肥料，提高收穫量並友善環境，縣府指出，有意媒合的農民可與環保局聯繫，將有專人線上解說或實地輔導。

愛心不放假 志工接力為68歲婦修屋

台南市官田區68歲婦人生活清苦，居處破舊無力修復，台南市政府勞工局昨天與台南市泥水業職業工會前往協助修繕，希望讓婦人能早日擺脫老屋經常漏水跳電窘況，預計本月底前完工。

雲林線上追思瀏覽量高 分流成功大幅降低掃墓人潮壓力

雲林縣共有北港鎮、口湖與二崙等三個鄉鎮公所，實施網路追思服務，開放近1個月來，上線追思的人數比往年來多，其中以二崙鄉的瀏...

共同防疫 嘉義縣各觀光景點定時多次消毒

清明連假4天，不少民眾出門踏青，嘉義縣政府及各單位擔心觀光景點成為防疫破口，除3月25日起於18鄉鎮市同步成立防疫消毒大...

連假愛心不打烊 台南勞工局結合工會志工到宅修繕

台南市官田區68歲原住民婦人生活清苦，居處破舊無力修復，台南市政府勞工局今天與台南市泥水業職業工會愛心修繕團隊清明連假愛...

今年無法坐飛機 陸婦透過寶塔遙祭丈夫「別再掛心」

大陸福建省廈門市籍鄭姓婦人的丈夫早逝，11年前丈夫的塔位入祀嘉義縣慈雲寶塔，每逢清明，鄭婦就會從大陸返台，帶著女兒來祭拜...

全民防疫風景區 白河麻豆警宣導繃緊神經

中央流行疫情指揮中心昨發出國家級警示，台南市包括烏山頭水庫、關子嶺等風景區都在名單內，轄區白河、麻豆警分局繃緊神經，繼昨...

「媽，今年2020很不平靜」 一封封天堂家書道盡思念

清明連假已到尾聲，嘉義市立殯葬管理所今年連假期間不開放進塔，人潮比往年相比少了9成，但殯葬管理所推出「天堂家書」，即便不...

熱門新聞

有人要買樹嗎？ 華光智能中心1.5萬棵樹苗滯銷 盼伸援手

國道服務區人潮腰折 攤商嘆：真的就是下車尿尿

口罩網購兩次沒中籤在造謠？ 北市府秘書林珍羽致歉：會反省

連假結束台東人兩樣情 民憂疫情觀光業擔心4月商機

好心企業大手筆 南投消防局1次新添5輛救護車

這個「邪教」防疫不傳疫 半數娘子軍跑過超級馬拉松

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。