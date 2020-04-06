口罩網購兩次沒中籤在造謠？ 北市府秘書林珍羽致歉：會反省

以網路預購、線上付款、超商取貨為模式的「口罩實名制 2.0」，自 3 月 12 日上路施行，已有三波登記、領取，由於產能大於登記量，三波下來都不用抽籤。不料民眾黨前發言人、北市府秘書室秘書林珍羽日前卻在臉書上留言指「預購兩次都沒有收到，下班藥局也關門啦」，「我還是乖乖去蒸口罩」。

不過林珍羽的發言，火速遭不少網友打臉，質疑根本是在造謠，明明都不用抽籤，卻還要說抽不到；另外也有網友酸「是活在平行世界嗎」、「這也可以當副發言人？」一夕之間，臉書幾乎要被灌爆，兩千多篇留言全都是一面倒的負面批評。

還有網友向警局、衛福部檢舉，認為林珍羽的發言以踩到法律紅線，應該要為自己的留言負責。

市議員吳沛憶更忍不住在臉書上痛批「超扯」，這樣的人適合擔任台北市政府副發言人嗎，發言人是政府與民眾重要的溝通橋樑，負責傳遞正確訊息。據報導林珍羽的職務是市長機要任命，公文還在跑。

吳沛憶強調，公文不用跑了，我們拒絕讓造謠的人上任市府副發言人一職。

對此，林珍羽表示，經查證結果如下，本人預購口罩，第二波尚未收到通知，在未經查詢下，誤認為未中籤，並於網友建議下稍早於4月6日凌晨12點59分查詢，確實有中籤，因未收到通知，延誤及時限內繳費而未領取口罩之事項，在未經完整查證下，留言造成誤會深感抱歉。本次教訓將予以反省，未來必將謹言慎行。

林珍羽還說，已在今天上午到建國派出所說明留言事件緣由及過程，並已完成相關備案事宜。若有造謠之疑慮，本人願依法辦理，接受裁罰。