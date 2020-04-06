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口罩網購兩次沒中籤在造謠？ 北市府秘書林珍羽致歉：會反省

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
林珍羽表示，在未經完整查證下，留言造成誤會深感抱歉。圖／擷取自林珍羽臉書
林珍羽表示，在未經完整查證下，留言造成誤會深感抱歉。圖／擷取自林珍羽臉書

以網路預購、線上付款、超商取貨為模式的「口罩實名制 2.0」，自 3 月 12 日上路施行，已有三波登記、領取，由於產能大於登記量，三波下來都不用抽籤。不料民眾黨前發言人、北市府秘書室秘書林珍羽日前卻在臉書上留言指「預購兩次都沒有收到，下班藥局也關門啦」，「我還是乖乖去蒸口罩」。

不過林珍羽的發言，火速遭不少網友打臉，質疑根本是在造謠，明明都不用抽籤，卻還要說抽不到；另外也有網友酸「是活在平行世界嗎」、「這也可以當副發言人？」一夕之間，臉書幾乎要被灌爆，兩千多篇留言全都是一面倒的負面批評。

還有網友向警局、衛福部檢舉，認為林珍羽的發言以踩到法律紅線，應該要為自己的留言負責。

市議員吳沛憶更忍不住在臉書上痛批「超扯」，這樣的人適合擔任台北市政府副發言人嗎，發言人是政府與民眾重要的溝通橋樑，負責傳遞正確訊息。據報導林珍羽的職務是市長機要任命，公文還在跑。

吳沛憶強調，公文不用跑了，我們拒絕讓造謠的人上任市府副發言人一職。

對此，林珍羽表示，經查證結果如下，本人預購口罩，第二波尚未收到通知，在未經查詢下，誤認為未中籤，並於網友建議下稍早於4月6日凌晨12點59分查詢，確實有中籤，因未收到通知，延誤及時限內繳費而未領取口罩之事項，在未經完整查證下，留言造成誤會深感抱歉。本次教訓將予以反省，未來必將謹言慎行。

林珍羽還說，已在今天上午到建國派出所說明留言事件緣由及過程，並已完成相關備案事宜。若有造謠之疑慮，本人願依法辦理，接受裁罰。

對於網友砲轟這樣也可以當北市府副發言人？林珍羽則說，爭議留言謹代表個人立場，目前本人並未擔任任何發言人職務，在此向第一線防疫人員及為防疫措施努力的前線及幕後奉獻的台灣隊致歉。

民眾黨前發言人、北市府秘書室秘書林珍羽日前卻在臉書上留言指「預購兩次都沒有收到，下班藥局也關門啦」，「我還是乖乖去蒸口罩」。圖／擷取自林珍羽臉書
民眾黨前發言人、北市府秘書室秘書林珍羽日前卻在臉書上留言指「預購兩次都沒有收到，下班藥局也關門啦」，「我還是乖乖去蒸口罩」。圖／擷取自林珍羽臉書

口罩 北市

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