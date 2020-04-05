靈鷲山直播共修 心道：疫情是世界劫難、懺悔找回自己

面對新冠肺炎疫情威脅，靈鷲山佛教教團今年清明啟動線上共修、直播，台北講堂今由法師帶領線上共修「慈悲三昧水懺法」，希望藉由佛菩薩慈悲加持，為世界祈福、為先人超薦、為家人祈安納福。

靈鷲山表示，配合政府防疫政策，今年2月至今暫停、延後相關法會及活動，並改以「線上共修」直播，突破時空限制，讓信眾不出門也可以參加殊勝法筵、同霑法益，為祖先超薦、為親眷祈福。

今天下午1點30分，台北講堂現場灑淨後，由法師領眾共修慈悲三昧水懺法，透過直播全球同步如法如儀拜懺。

靈鷲山開山住持心道法師表示，萬物互濟共生防疫，新冠肺炎是世界的刼難，要慈心懺悔。當我們迷失時，要抱持「同體大悲，無緣大慈」的菩提心，從自我懺悔開始，懺悔過去對眾生造成的傷害。