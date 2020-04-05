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新北居家檢疫者暴增 里長關心還被嗆「不要找麻煩」
新冠肺炎疫情蔓延，國內居家檢疫人數持續攀升，第一線關懷管理居家檢疫者的里幹事、里長，除了定時提醒量測體溫，詢問有無需要協助外，還得承受民眾的負面情緒，泰山區明志里長陳春祈說，經常有民眾打到里辦公處發牢騷，致電關心時，還會被嗆「不要找麻煩」。
陳春祈指出，由於居家檢疫者部分年齡較高，對公務系統不太熟悉，常常打到里辦公處、區公所尋求協助，同時也聽到里幹事反映，少數民眾在電話中，態度十分不禮貌，也不樂意配合自我健康管理、定時監控體溫。
陳春祈舉例，里內就有一名剛從美國回來的居家檢疫者，因為跟同居女友吵架，就把氣出在里長跟里幹事上，打電話關心他，還嗆說「不要找麻煩」，對此陳春祈感嘆，第一線關懷的人員就像「肉砧」，希望政府能祭出相關法令，對於不配合或態度惡劣者，予以規範。
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