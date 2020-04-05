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在家防疫也能享受居家園藝 生廚餘種植蔬菜好吃又安心

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
把胡蘿蔔頭置入容器中再加點水，光線足夠的情況下，胡蘿蔔會逐漸長出新葉子。圖／新北市景觀處提供
把胡蘿蔔頭置入容器中再加點水，光線足夠的情況下，胡蘿蔔會逐漸長出新葉子。圖／新北市景觀處提供

因應新冠肺炎疫情，不少民眾減少出門頻率避免群聚感染風險，新北市綠美化環境景觀處建議，民眾可利用生廚餘種植蔬菜，既可省錢，還可享受簡易居家園藝，讓大家在家防疫也能吃得安心。

景觀處指出，胡蘿蔔及青蔥皆為常見蔬菜，在調理時民眾通常會將胡蘿蔔的頂頭部分，也就是連接葉子處，以及青蔥的根部切除。

但切除的部分除了丟入生廚餘回收桶外，也可將胡蘿蔔頭置入容器中再加點水，在光線充足的情況下，胡蘿蔔會逐漸長出新葉子並開花，其嫩葉可以做沙拉，花朵則能作為園藝觀賞。

而蔥的根部則可直接埋入土壤中，經適當的澆水照料後，會逐漸長出嫩綠色的蔥段，摘下清洗後即可入菜；此外，鄰里社區也可利用住家陽台、露台或屋頂種植可食地景，打造自家食材庫，同時也能綠美化生活空間，有關種植指引，民眾可至景觀處官網查詢。

另外，為鼓勵民眾在防疫期間在家動手DIY，景觀處表示，即日起至4月8日止，只要到新北市農業局-稼日蒔光FB粉絲專頁按讚，並標註2位好友留言「生廚餘種菜好方便，新北可食地景在我家」，就有機會獲得種子3包。

青蔥為常見的食材，切下的根部也能夠用來種植。圖／新北市景觀處提供
青蔥為常見的食材，切下的根部也能夠用來種植。圖／新北市景觀處提供
胡蘿蔔為常見的食材，頭頂部（連接葉子處）可回收再種植。圖／新北市景觀處提供
胡蘿蔔為常見的食材，頭頂部（連接葉子處）可回收再種植。圖／新北市景觀處提供
蔥的根部則可以直接埋入土壤中，適當的澆水照顧會漸漸長出嫩綠色的蔥段。圖／新北市景觀處提供
蔥的根部則可以直接埋入土壤中，適當的澆水照顧會漸漸長出嫩綠色的蔥段。圖／新北市景觀處提供

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