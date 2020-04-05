疫情衝擊！台北市模範生頒獎 改各校自行表揚

新冠肺炎升溫，台北市教育局今天表示，108學年度第2學期到國中優良生、國小模範生，今年將取消統一頒獎典禮，但為發揮見賢思齊之效，改由各校自行在公開場合表揚。

台北市教育局表示，以往國中優良生、國小模範生，在每年6月集合至某地點，由市長進行統一頒獎，但受到疫情影響，避免群聚感染風險，今年將取消統一頒獎典禮。

台北市教育局指出，經邀集學校教師、行政及家長等代表研議，考量疫情防治為優先，且避免引起校園群聚感染，台北市108學年度第2學期的中等學校優良生及國小模範生頒獎典禮，改由各校於校內公開場合表揚，以發揮見賢思齊之效。