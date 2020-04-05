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繼三重自強陸橋再拆5座 民眾拍照留念還有5000元禮券
新北市政府為加速無障礙人行環境改善，預計今年上半年度再拆5座，考量到一座陸橋服務民眾的時間長達近40年，在地居民對於其陸橋已有情感連結，新北市工務局養工處今起舉辦「待拆陸橋攝影徵圖活動」，民眾與待拆陸橋拍照留念，還有機會獲得最高5000元禮券。
工務局表示，新北市自升格後已拆除20座使用率較低陸橋，目前共有135座陸橋，許多座陸橋嚴重阻擋行人的動線，且有礙整體市容景觀，預計將於3年內拆除18座陸橋，今年預估將拆除6座陸橋。
今年將拆除的6座陸橋，除包含已在3月13、14日拆除的三重自強陸橋外，還有土城清水陸橋、板橋國光陸橋、三重和平陸橋、三重國小陸橋及板橋小東門陸橋。
養工處指出，以往在拆除陸橋時，不少民眾都會爭相前往拍照留念，因此舉辦「待拆陸橋攝影徵圖活動」，盼透過攝影活動，讓充滿回憶的陸橋留下最美身影。
即日起至4月20日17時止，參賽民眾只要將待拆陸橋的留影照片與創作說明投稿至報名網頁，就有機會獲得1000元至5000元的等值禮券，其得獎作品也將刊登於養工處網頁供民眾欣賞，活動相關資訊也會同步公布在工務局「工程圖輯隊」臉書粉絲團。
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