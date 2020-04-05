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中油汙染鴨母港溝 新北巿府：8日前改善完成
新北五股區中興路二段的高速公路橋下，3月30日發生中油輸油管線爆裂並造成火燒車，而洩漏出的柴油竟流到鴨母港溝，新北環保局指出，若中油未在4月8日前改善完成，將依水汙法第52條規定，處3萬元以上3百萬元以下罰鍰，並通知限期改善。
新北環保局指出，事發當天就要求桃園煉油廠應善盡污染清除的責任，針對漏油排入鴨母港溝以及慢佈於路面部分應採取緊急應變作為，包括河道布放索狀吸油棉、以槽車抽除水面、溝渠內油汙或以木屑吸附油漬。
環保局表示，依據水汙法第71條，限期中油於4月8日前完成改善。另外近期因為降雨關係，部分柴油隨著雨水排入鴨母港溝，已派員檢驗油脂並快篩水質，快篩未發現急毒性反應，現場採集水樣也已送檢。
環保局說，3月31日針對可能造成土壤汙染部分，已採集樣品送檢，等土壤檢測報告下達後，若有超過法規標準，將依土壤及地下水汙染整治法，辦理後續公告、改善及處分。
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