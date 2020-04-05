桃市府大樓洽公實名制 推出6國語言健康聲明書

新冠肺炎疫情全球蔓延，桃園市政府日前宣布民眾如要進入市府洽公，不論是否戴口罩，都須出示市民卡或身分證件實名制登記，未攜帶證件或無證件的洽公民眾，則須填寫「桃園市政府健康聲明書」。鑑於有多許多外籍人士、移工等進出，桃市府更貼心準備多國健康聲明書。

桃園市政府市政大樓自4月1日起實施洽公實名制，進入市府須出示身分證或市民卡，市府員工須佩戴識別證，未攜帶證件或無證件的洽公民眾，須填寫健康聲明書。桃園市政府秘書處長顏子傑表示，由於須填寫健康聲明書的洽公民眾涵蓋移工等外籍人士，因此這周準備英、日、印、越、菲、泰，共6國語言版本，宣導期間廣受好評，讓移工們直呼「好用心，看到家鄉的語言覺得很溫暖」。

一名市府員工表示，曾遇過一名南非學生需填寫健康聲明書，當時還沒有6國語言的健康聲明書，因此需一項項與學生溝通、協助他填寫中文健康聲明書的資料。她說，現在有了英、日、印、越、菲、泰，這6國的語言版本，可以減少溝通時間，大幅提升便利性。