突破障礙完成接管 新莊逾200社區居民擺脫13年汙水惡夢

新北市積極推動汙水下水道接管工程，儘管去年底達到100萬汙水用戶接管，但仍有許多民眾地形及地下管線複雜等因素，遲遲無法接管，新北市水利局近日完成新莊「市寶」及「小太陽」等集合式住宅汙水接管，大幅提升居民生活品質。

位於新莊中原路75號至89號的「市寶」及「小太陽」社區，原屬於「新莊市汙水下水道系統工程第二標」工程範圍，儘管工程已在2007年完工，但剛時因社區周邊地下管線密布，開完後無空間埋設汙水管線。

擁有逾200名住戶、遲遲無法完成汙水用戶接管的「市寶」及「小太陽」社區，只能透過自行安裝的汙水處理設施處理生活汙水後排放，長期下來衍生操作、維護成本及環境衛生等問題。

水利局在去年7月接獲住戶及中原里長趙勇成、新莊區長朱思戎陳情後，即刻前往現場會勘，並編列經費進行作業，但在施工路徑中遇到台電、自水、電信及路燈等配線障礙。

經與相關單位確認管線深度、管徑、走向等狀況後，研擬出施工空間及既有管線前移的可行性，最終在各管線單位配合遷移及修復下進場施工，並在今年3月完成接管。