臭上加臭！新北鴨母港 遭柴油汙染

新北五股區中興路二段的高速公路橋下，3月30日發生中油輸油管線爆裂並造成火燒車，而洩漏出的柴油竟流到鴨母港溝，使得附近「臭上加臭」，新北市議員李坤城指出，要求新北市府與中油，把漏油事件對鴨母港溝及環境的傷害降到最低。

李坤城說，鴨母港溝本來就有味道，卻因為中油油管爆裂，使得柴油洩漏並流到鴨母港溝，附近民眾見狀告訴他，鴨母港溝有浮一層黑油，疑似像汽油，前往查看才知道與先期五股中油輸油管線爆裂有關。

李坤城指出，中油油管爆裂，使得柴油洩漏並流到鴨母港溝，這2天因雨勢關係，造成柴油汙染範圍擴大，中油昨用攔油索及吸油布在吸油，雖然近期都有在處理，但洩漏約2到3000公升，目前中油還在處理中。