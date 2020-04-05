給他們愛！不到3歲兄弟分開半年 重逢後哥緊抱喊弟弟

2歲半的翔翔與1歲半的凱凱2兄弟，因為生母是小媽媽、生父到國外避不見面，最後由新北社會局緊急安置，2兄弟曾分開半年時間，因「類家庭」的新安置方式而重逢，翔翔見到凱凱立刻向前緊抱並喊聲「弟弟」，讓一旁的人不禁紅了眼眶。

新北社會局兒童少年福利科長劉倩如說，新北目前安置雖有類家庭、機構、寄養家庭，會依據個案狀況，分別安置在不同地方，手足盡量以類家庭方式安置，翔翔、凱凱非外傷的受虐，卻未被良好照顧，造成2兄弟個性都有極端狀況。

劉倩如指出，生母是未成年未婚生子，也未向原生家庭求助，生父則到國外，僅在剛開始有支應生活費，不論是孕期或是產後均無法提供良好照顧，事後緊急安置，翔翔受到壓抑出現超齡表現，長時間站著觀察四周，凱凱則容易躁動。

劉倩如說，照顧性不足的孩童，年紀再小身體都會記得，2兄弟個性都出現極端反應，但經過類家庭半年充滿愛、安全的照顧方式，以及穩定的生活、關係、環境，將翔翔、凱凱2兄弟的個性，逐漸極端趨近正常值。

偏差行為的孩童是缺愛症候群的表現，劉倩如表示，因為孩童不滿足，所以會有挑戰、刺探、哭鬧、謹慎等極端行為，修正偏差方式，必須讓孩童感受到成人給予的關愛與安全感，才能慢慢穩定。

劉倩如也說，給予孩童犯錯、肯定等適度的空間，才能讓極端個性的孩童獲得改變，但需要時間進行，翔翔、凱凱在類家庭受到半年的照顧就有明顯改善，給予包容、愛、穩定生活，對年紀越小的孩童越重要。