類家庭照顧半年 「毒寶寶」終於會表達了

新北目前家外安置總數有755人，其中難置兒比例佔有2成1，新北社會局發展「類家庭」的安置方式，在社會住宅由夫妻擔任照顧者，並提供支援照顧者、早療等資源，5歲「毒寶寶」雯雯在類家庭方式下照顧半年時間，終於逐漸學會語言表達。

難置兒包含領有身心障礙證明（手冊）、罹患罕病、 重病、注意力缺乏、情緒障礙、發展遲緩等類型，照顧起來不容易，新北社會局長張錦麗說，新北三重、林口社宅共有11戶家庭，共可照顧38名失親兒少，提供家庭般的關懷。

樊宗興和李苑詩夫妻是雯雯的類家庭照顧者，李曾擔任幼教老師，在教會認識樊，2人婚後受牧師鼓勵，在芥菜種會當寄養家庭，李苑詩引用聖經馬太福音25章：「做在最小弟兄身上，就是做在我身上了」，決定要照顧最弱勢的孩子。

雯雯的生母因為吸毒入監服刑，父親又不知去向，因毒寶寶關係罹有器質性中度障礙，李苑詩說，雯雯剛到時一直摳手指頭，嘴巴唸唸有詞，顯得非常焦慮，且有頭蝨和蛀牙，對於生活的自理，須重複指令、分解動作，才有辦法完成。

發展遲緩的雯雯接受照顧達半年，固定到醫院評估、每周1次早療，再加上兩夫妻教導，雯雯生活作息慢慢正常，語言表達上進步許多，每晚睡前雯雯看著立體繪本書，聽著李苑詩說床邊故事，並用手比劃學著蝴蝶飛，是她最快樂時光。

張錦麗指出，類家庭介於寄養家庭和安置機構之間，有寄養家庭的溫馨，以及機構人力支援的優點，考量類家庭的父母也需要喘息和自己孩子需要照顧，每周會有支援日1天，讓支援照顧者進場接手，類家庭的父母可趁機外出放鬆。