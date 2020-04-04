新北線上祭祖系統使用率夯 比往年增加2倍使用人次

新冠肺炎疫情持續延燒，為避免清明連假返鄉祭祖成防疫破口，新北市民政局從1星期前開始呼籲民眾可避開人潮．分流前往掃墓祭祖，民政局指出，截至今天為止，線上祭拜次數累積近5千人次，比往年使用人數成長2倍。

民政局指出，往年使用線上祭拜系統人次約2100人，今年受疫情影響，民眾為避免出入人潮群聚場所，使用次數上升許多，民眾在家使用電腦即可對先人表達追思之意，不必大老遠前往納骨塔，旅居國外或不便出門的民眾，更可利用電子追思系統一解思念之情。

民政局表示，新北市線上追思依照先人存放的納骨塔及植存地點，實景呈現讓人有親臨現場的感受，線上祭拜系統依照民間祭祀流程，可選擇中式或西式，如選擇中式，會導引使用人從禮拜地藏王菩薩、土地公開始，接著準備祭祀供品，至塔位請先人享用，完成後將銀紙燒給先人，完成整套祭祀儀式。另外還有線上追思功能，提供線上與祖先說話的空間。

因應新冠肺炎疫情，新北市各公立納骨塔及軍人忠靈祠清明法會全面延後至秋祭期間或疫情結束後辦理，清明節當日改由區長代替民眾向先人表達敬意與追思。

另外，各納骨塔皆已完成戶外棚架搭設，供桌也拉開1公尺以上的距離，民眾可放心在戶外祭祀，如果有進入塔內憑弔的需求，需配合現場工作人員量測體溫、酒精消毒、戴口罩後，依塔內人數分流進入，同時應避免在納骨塔內久留。