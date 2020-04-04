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清明節掃墓人潮最尖峰？北市今上午人潮銳減

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
今天是清明連假第三天，北市掃墓人潮銳減，每年堪稱人潮最尖峰的清明節當日，今天上午掃墓人潮仍很少，為了防疫加大間距的祭拜區桌距，也讓銳減的人潮更顯稀疏。圖／民政局提供
今天是清明連假第三天，北市掃墓人潮銳減，每年堪稱人潮最尖峰的清明節當日，今天上午掃墓人潮仍很少，為了防疫加大間距的祭拜區桌距，也讓銳減的人潮更顯稀疏。圖／民政局提供

新冠肺炎疫情延燒，今天是清明連假第三天，北市掃墓人潮銳減，每年堪稱人潮最尖峰的清明節當日，今天上午掃墓公車卻只有載運7500人次，較過往的清明節上午10萬人次下滑9成多；靈骨樓（塔）祭拜區的桌距較過去遠，維持1.5公尺到2公尺不等的防疫距離，也讓本就銳減的人潮更顯稀疏。

清明連假天氣多陰雨，加上防疫期間，北市掃墓公車運量紀錄接連2天創歷史新低，今天運量仍沒有明顯起色，上午運量仍比往年下滑9成多，候車區即便執行「社交距離」戶外1公尺要求，排隊人潮還是排不滿紅龍動線區，每班公車上山也因此「都有位子坐」，不用站。

北市殯葬處長洪進達表示，今年線上祭拜，至昨天為止已達5萬人，已遠超去年整年的3萬393人；清明連假期間，首日與昨天則分別約有6000人、5200人使用線上祭拜。

洪進達說，目前富德靈骨樓、陽明山臻愛樓等，都有宣導社交距離，不只動線貼有戶外距離1公尺或室內1.5公尺提示，排隊動線也有人員舉牌提醒民眾保持間距；祭拜區的桌子間距也特別拉大，比過去多1倍，避免過度群聚。

北市富德靈骨樓、陽明山臻愛樓這次連假也加強宣導社交距離，排隊動線有人員舉牌提醒民眾保持間距。圖／民政局提供
北市富德靈骨樓、陽明山臻愛樓這次連假也加強宣導社交距離，排隊動線有人員舉牌提醒民眾保持間距。圖／民政局提供

社交距離 連假 北市

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