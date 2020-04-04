新北各校發揮創意 防疫知識結合兒童節活動
因應新冠肺炎疫情影響，新北市各國小師生發揮創意、行動，兼顧防疫要求，讓學生不受疫情影響，如期參加兒童節活動，口罩、口罩套等防疫小物，也成為今年最受歡迎、有特色的兒童節禮物。
新北市教育局表示，為了讓兒童節禮物更能夠符合孩子的需要，特別編列經費給各校，讓學生透過票選方式，選出自己心愛的禮物。今年重陽國小等10校，分別將口罩、口罩保護套放入學生選擇的禮物清單中。
為了讓學生在防疫的關鍵時刻，仍然可以參與期待已久的兒童節活動，各校老師無不絞盡腦汁，發揮創意，淡水國小在3月31日辦理「祈願貓為新冠肺炎疫情祈福活動」，臺北市燈節主燈「躲貓貓」移撥至淡水國小展出，並化身「祈願貓」為新冠肺炎疫情祈福，有學生在祈願卡上為第一線努力的醫護人員加油打氣。
頂溪國小也在31日舉辦「掃除病毒大作戰」活動，採取分年級、分小隊、分散7節課的動靜態四大闖關活動，闖關前讓學生確實洗手且配戴口罩，各關卡器材均完成消毒，並落實每場次消毒工作，更將「三級防護、健康五原則」融入闖關內容中，學生黃之宥說，原本以為慶祝活動也會取消，謝謝學校舉辦有趣的兒童節闖關活動。
新北市教育局長張明文表示，目前嚴重傳染性肺炎疫情嚴峻，新北各校除了重視防疫之外，還能將兒童節慶祝活動結合防疫時事，引導學生反思及行動，不僅保護自己還能關懷他人、關注世界，讓防疫議題成為學生學習健康教育、關懷他人的最佳契機，也讓今年的童樂節活動別具教育意義。
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