無名火燒劍南山 台北市邀企業認養火燒跡地復育

鄰近台北市捷運劍南路站、美麗華的劍南山，原本林木蒼翠，但去年農曆春節期間，遭逢火災侵襲，留下一片呈現退化狀態的火燒跡地，台北市大地處盼透過植生復育森林，更邀請企業踴躍認養合作，預約一片城市中的森林。

台北市大地處長池蘭生表示，為坡地保育及水土保持，北市府近年積極推動復舊造林工作，並委託國立中興大學實驗林老師邱清安，進行劍南山火燒跡地植生復育規劃，期能未來在最短的時間內，就能恢復原有的蒼鬱森林。

國立中興大學實驗林老師邱清安表示，調查過去鄰近劍南山火燒跡地可知，森林火燒常由芒萁形成厚墊覆蓋，使得植群演替停滯，造成生態功能低落，也易成為火燒燃料，而形成周期性的火燒。

邱清安也說，所幸去年的劍南山火燒跡地目前芒萁覆蓋仍不多，應儘早復育造林，又經現場調查發現，劍南山原生著許多山茶科植物的大頭茶，因花朵碩大而得名，潔白的花朵從秋季延續到冬天，在一片蒼綠的山林間更顯亮眼，是本土兼具防火與景觀的樹種，透能過妥善補植，將可減少火燒的機會，也能形成難得的原生樹種景觀林。