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淡北道路年底發包明年動工 向中央爭取經費

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
淡北道路規畫。圖／新北市工務局提供
淡北道路規畫。圖／新北市工務局提供

新北市長侯友宜今視察淡海輕軌，也在紅樹林站聽取工務局淡北道路簡報，工務局表示，2月已啟動設計作業，目前進入基本設計及用地取得階段，預計年底可完成工程設計發包，明年正式動工，預計2024年底通車，希望中央能支持經費。

淡北道路起點為新北市淡水淡金路、中正東路交叉口（鄰近捷運紅樹林站），終點為台北市北投區大度路、立德路口（鄰近捷運關渡站），全長約5.45公里，新北市政府視之為紓解台2線道路。

新北市工務局新工處表示，淡北道路自今年1月獲行政院環境保護署環評大會審查通過後，已於2月啟動設計作業，目前進入基本設計及用地取得階段，預計年底可完成工程設計發包。

新工處表示，整體工程建設經費高達約63.05億元，工程費43.57億元、用地取得費19.48議員，新北市日前已於中央地方建設協調會報中提案，並提出「公共建設計畫」專案，希望能向中央爭取經費補助。

新北市長侯友宜表示，為解決台2線交通壅塞問題，市府持續推動淡北道路作為台2線的次幹道，並配合淡海輕軌通車及淡江大橋開工，助益淡水區交通，新北市政府希望爭取中央全力支持，共同解決台二線塞車問題。

淡北道路規畫。圖／新北市工務局提供
淡北道路規畫。圖／新北市工務局提供

淡海輕軌

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