防無症狀社區感染 侯友宜再提入境全面普篩、居家檢疫

新北市長侯友宜今天再建請中央，針對境外移入者「全面普篩並加上居家檢疫」。侯友宜今視察淡海輕軌，關心民眾戴口罩等防疫情形，他受訪被問及北部社區保全確診，如何超前部署？他表示，目前台灣確診案多是境外移入，且確診中有4.6％是無症狀，應對入境者全面普篩，才能防堵無症狀者社區感染。

侯友宜表示，台灣確診案中可看出高風險群是境外移入，占86％。之前每天入境1萬多人做不到全面普篩，現在每天入境不到2千人，可進行全面普篩，並加上居家檢疫，才能防堵無症狀者社區感染風險。他指出，台灣確診案中有4.6％無症狀，國外比例更高。

侯友宜說，社區保全確診案，目前連帶另一與她聊天者確診，還在管控範圍內，中央可以管控住的話，先視同社區感染處理，如果沒擴散就不需擴大封鎖。

侯友宜也說，對該案該做的防護一步步做到位，新北市早期就有社區感染演練，包括環境消毒、垃圾清運、大樓普篩等，且視疫調確認該管控的範圍大小，有2、3個社區擴大時，要封鎖範圍做好管控。