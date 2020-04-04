撘捷運公車不戴口罩禁搭可罰 北市有民眾還不知道

北市今天起必須戴口罩才能搭乘捷運、公車，若勸導不聽還會開罰3000元到1.5萬元罰鍰；新防疫規定上路首日，早上就有捷運站攔截到約9位民眾不知要戴口罩，公車站也有民眾原本沒戴口罩，經司機提醒才拿出口罩戴上。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，即日起為了防堵有極端的個案，搭乘捷運必須戴口罩，第一時間沒有佩戴會柔性勸導，但屢勸不聽就可開罰。

台北捷運車站今天已立出「搭捷運必須全程戴口罩，勸導不聽者最高可罰1萬5000元，並拒絕運送。」公告；車內則由司機員廣播相同內容，加強宣導。

有捷運車站今早至少就攔截到沒戴口罩者9人，經勸導後其中3人拿出口罩戴上刷卡進站，2人則選擇不搭乘，3人則詢問便利商店、藥局地點想去買口罩，另有1人稱趕時間能否通融但遭站務人員拒絕，最後還是離開去買口罩。

公車站候車民眾則出現有民眾原本沒戴口罩，上車後經司機提醒才坐好拿出口罩戴上的情況；候車的市民陳女士表示，她戴口罩都會覺得呼吸不順，但防疫期間，為了自身與他人安全，子女也勸她要戴，因此會試著習慣，「做人要有公德心」。