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撘捷運公車不戴口罩禁搭可罰 北市有民眾還不知道
北市今天起必須戴口罩才能搭乘捷運、公車，若勸導不聽還會開罰3000元到1.5萬元罰鍰；新防疫規定上路首日，早上就有捷運站攔截到約9位民眾不知要戴口罩，公車站也有民眾原本沒戴口罩，經司機提醒才拿出口罩戴上。
中央流行疫情指揮中心昨天宣布，即日起為了防堵有極端的個案，搭乘捷運必須戴口罩，第一時間沒有佩戴會柔性勸導，但屢勸不聽就可開罰。
台北捷運車站今天已立出「搭捷運必須全程戴口罩，勸導不聽者最高可罰1萬5000元，並拒絕運送。」公告；車內則由司機員廣播相同內容，加強宣導。
有捷運車站今早至少就攔截到沒戴口罩者9人，經勸導後其中3人拿出口罩戴上刷卡進站，2人則選擇不搭乘，3人則詢問便利商店、藥局地點想去買口罩，另有1人稱趕時間能否通融但遭站務人員拒絕，最後還是離開去買口罩。
公車站候車民眾則出現有民眾原本沒戴口罩，上車後經司機提醒才坐好拿出口罩戴上的情況；候車的市民陳女士表示，她戴口罩都會覺得呼吸不順，但防疫期間，為了自身與他人安全，子女也勸她要戴，因此會試著習慣，「做人要有公德心」。
林先生則說，疫情爆發後就開始戴口罩搭公車，之前會看到極少數人不戴，現在有強制規定比較好，讓人比較安心。
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