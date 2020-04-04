中和納骨塔祭拜人潮稀疏 志工：前2周就有民眾來祭祖

因應新冠肺炎疫情防疫措施，新北市19座納骨塔皆在戶外擺設供桌讓民眾祭祖，今天是清明連假第三天，來祭拜的民眾不多，志工表示，前2周就陸續有民眾來祭拜，避免祭祖人數太多。

記者前往中和納骨塔，納骨塔外的戶外廣場擺設約40張供桌與祖先香爐，讓來祭祖的民眾在戶外祭拜，不要入塔，如要入塔，志工也有管控人數不高於50人，納骨塔也不斷廣播提醒，民眾與其他人在戶外要保持1公尺，如室內保持1.5公尺的距離，跑馬燈的字樣也提醒民眾要配合防疫措施。