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中和納骨塔祭拜人潮稀疏 志工：前2周就有民眾來祭祖

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
民眾在室外祭拜。記者江婉儀／攝影
民眾在室外祭拜。記者江婉儀／攝影

因應新冠肺炎疫情防疫措施，新北市19座納骨塔皆在戶外擺設供桌讓民眾祭祖，今天是清明連假第三天，來祭拜的民眾不多，志工表示，前2周就陸續有民眾來祭拜，避免祭祖人數太多。

記者前往中和納骨塔，納骨塔外的戶外廣場擺設約40張供桌與祖先香爐，讓來祭祖的民眾在戶外祭拜，不要入塔，如要入塔，志工也有管控人數不高於50人，納骨塔也不斷廣播提醒，民眾與其他人在戶外要保持1公尺，如室內保持1.5公尺的距離，跑馬燈的字樣也提醒民眾要配合防疫措施。

有志工表示，今天是連假第3天，陸續都有人來祭拜，因為疫情影響，清明節前2周都有民眾陸續來祭拜祖先，平時人潮不會太多，也可避免到人潮多的地方，連假4天現場志工都會協助現場消毒，民眾把供品拿走後，都會擦拭桌子、噴灑次氯酸水消毒，有些志工則是會穿上雨衣，結束後把雨衣脫掉，也不會有病毒在衣服上的問題。

現場志工協助擦拭供桌消毒。記者江婉儀／攝影
現場志工協助擦拭供桌消毒。記者江婉儀／攝影
跑馬燈打上提醒民眾配合防疫措施的字樣。記者江婉儀／攝影
跑馬燈打上提醒民眾配合防疫措施的字樣。記者江婉儀／攝影
中和納骨塔在戶外擺設供桌讓民眾祭祖。記者江婉儀／攝影
中和納骨塔在戶外擺設供桌讓民眾祭祖。記者江婉儀／攝影
中和納骨塔在戶外擺設供桌讓民眾祭祖。記者江婉儀／攝影
中和納骨塔在戶外擺設供桌讓民眾祭祖。記者江婉儀／攝影

連假 疫情

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