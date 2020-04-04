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搭大眾運輸沒戴口罩罰1.5萬 新北10人沒戴、勸阻有效
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨指示，搭乘大眾運輸沒戴口罩者可開罰3千元以上、1萬5起元以下罰鍰。新北市交通局表示，若有違規將直接採最高罰1.5萬元。新北市長侯友宜今早視察淡海輕軌防疫措施，並關心戴口罩情況，重申最高將處1萬5千元罰鍰並拒絕運送。
侯友宜表示，新北市2個月來都勸導民眾戴口罩，有9成會戴，這幾天一直建議中央，需要裁罰才能達到100%，謝謝中央聽進去地方的建言。實施到目前，有10件沒戴口罩，經勸導6件戴了，4件就沒上，沒有執意上車民眾。
新北捷運公司表示，在入口處及站內均有戴口罩標語，遇到未戴口罩者，將由站務人員先勸導，若勸不聽，將請捷運警察或一般警察來開罰單。
新北捷運公司表示，1月21日起，配合新北市府宣導戴口罩。原本民眾可以自己按鈕開淡海輕軌的車門，從2月28日起，為避免接觸，由列車統一開關，車輛並且4小時消毒一次。
新北捷運公司表示，目前淡海輕軌全線11個車站投入設備及人力，全面執行所有進站乘客體溫量測工作，針對體溫逾38度之乘客，則與台北捷運同步實施拒載，並協助就醫。
新北捷運表示，淡海輕軌疫情期間約掉2成，假日掉37％，平日24％，其中平日尖峰掉16%、平日離峰掉33％。
記者走訪捷運站，昨天下午有零星民眾入站沒戴口罩，車內也有民眾沒戴，不過站務員在入站時，看到會大聲勸導，「請那兩位民眾戴起口罩」；今天入站民眾幾乎都戴口罩，車輛上也幾乎都戴，目前沒看到沒戴起口罩的民眾，不過有民眾在人少、旁邊沒乘客時，口罩只戴一半。
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