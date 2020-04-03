新冠肺炎疫情影響 新北掃墓人潮比往年少6成

受新冠肺炎疫情影響，新北市今年掃墓人潮與往年相比，平均減少6至7成，新北市民政局表示，市內各納骨塔並未禁止民眾進入，而改分流控制，塔內人數低於20人以下，但民眾都有防疫觀念，多數都在戶外祭拜，現場人員也協助量體溫、手部噴酒精消毒。

民政局表示，因應新冠肺炎疫情防疫措施，鼓勵民眾在戶外搭棚祭拜祖先，現場人員也對供桌加強消毒、間隔1公尺以上。昨日與今日相比，除了中和納骨堂人潮比昨日增加些，其餘各地與昨天相同或減少1成至3成，整體仍比起往年減少5成至8成。

為了避免因掃墓人潮造成群聚，新北市今年推出線上祭拜，民政局表示，昨日與今日使用線上祭拜人數約450至500人，掃墓專車部分，今日提供坪林、三峽、鶯歌、蘆洲、五股、八里共7條接駁專車路線，搭乘人數約1200人。