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清明連假第二天 北市掃墓公車運量再創歷史新低

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
今天是清明連假第二天，雖然天氣較昨天好，但掃墓人潮仍很少，上午捷運動物園站旁的墓公車候車區依然空蕩蕩，僅零星民眾候車，今天總運量1.2萬人次再創新低。記者翁浩然／攝影
今天是清明連假第二天，雖然天氣較昨天好，但掃墓人潮仍很少，上午捷運動物園站旁的墓公車候車區依然空蕩蕩，僅零星民眾候車，今天總運量1.2萬人次再創新低。記者翁浩然／攝影

今天是清明連假第二天，雖然天氣較昨天好，但掃墓人潮仍很少，上午捷運動物園站旁的墓公車候車區依然空蕩蕩，僅零星民眾候車，五條掃墓公車路線第二天運量僅1.2萬人次，再創掃墓公車有史以來單日疏運人次最低紀錄，比昨天1.5萬人次還少。

首都、台北與大都會客運表示，今天共派出77輛車服務，五條路線共疏運1萬2566人次，相較於去年單日同期運量17萬7827人次減少92.9%，其中木柵線2851人次、南港線1828人次、崇德線3964人次、陽明山線3485人次、軍人公墓線438人次。

業者指出，明天（4日）就是清明節，過去是掃墓人潮尖峰日之一，包含後天周日仍有2天假日，五路掃墓公車會持續營運，服務民眾。

目前因應新冠肺炎疫情，掃墓公車都會要求民眾配戴口罩搭乘，候車時也應保持社交距離，工作人員則會提供酒精為乘客消毒手部，各上下車站點，則每隔4小時以稀釋漂白水噴霧進行消毒作業，車輛也會每趟消毒乘客常接觸區域。

公車 社交距離 新冠肺炎

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