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防堵防疫缺口 警方呼籲外籍逾期停留者自行到案
新冠肺炎疫情嚴峻，防疫無國界，台南市警六分局防治組分赴轄內有外籍人士聚集的運動酒吧、小吃店、公園等臨檢與盤查，同時也拘束業者自主管理，加強量體溫、戴口罩與利用酒精消毒，保障消費者安全外，配合「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，呼籲外籍逾期停居留人士要快快自首回家。
近來新冠肺炎發燒，更出現失聯移工因非法從事看護工作而感染，內政部推出擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案，防堵防疫缺口，即日起至6月30日，專案期間不收容、不管制來台期間，採最低罰鍰2000元，失聯移工與逾期停留外來人口均適用。
一旦專案結束後查獲者，依移民法予以收容、裁處罰鍰2000元至1萬元，管制禁止入國或不予許可期限。
警方唯恐更多逾期停(居)留人口隱身社會角落，成為防疫缺口，特別準備中、英、越、印、泰語版宣導文，前往占暉光學股份有限公司等，以母語文宣讓移工了解該專案內容。
警方指出，檢疫安全是當前重要警政工作之一，居家檢疫人士要乖乖自守在家，外籍逾期停居留人士要快快自首回家。分局長陳建民呼籲，防疫無國界，警方對外籍人士的關懷無遠弗屆，大家一定要共體時艱，才能共度防疫難關。
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