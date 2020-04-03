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北市：值勤警每天一口罩 隔離衣用後銷毀

中央社 / 台北3日電

北市警察局今天表示，因應武漢肺炎疫情，要求基層單位主管，發給出勤員警一天一片口罩，另隔離衣等防疫裝備，也比照衛生局等單位穿著配戴，使用完立即妥善銷毀。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，台北市警察局發布新聞資料指出，內政部次長陳宗彥上午前往警局巡視居家檢疫、隔離電子圍籬系統運作狀況，並慰問員警辛勞，因第一線執勤員警常接觸民眾，提醒員警建立正確防疫觀念及作好自身安全防護。

台北市警局表示，為保障員警安全，口罩發放以第一線執行防疫勤務員警為對象，並嚴格要求基層單位主管，確實控管配發給出勤員警每人一天一片口罩，員警當天輪休未出勤，則不發口罩，口罩由所長控管，以備員警執勤不時之需。

北市警局指出，因防疫裝備屬重要醫療物資，要求各警分局，除口罩為出勤員警必要裝備外，隔離衣等防疫裝備則比照衛生局、民政局等單位規定穿著、配戴，防止第一線員警遭感染機會。

北市警局表示，因隔離衣等防疫裝備屬一次性消耗品，嚴格要求外勤單位員警若穿戴隔離衣等防疫裝備，結束勤務應妥善處理、銷毀，不會有回收再使用情形。

口罩 北市 衛生局

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