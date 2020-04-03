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北市聯醫今啟動防疫話務服務 還幫排解吵架

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
北市聯醫副總院長黃遵誠。圖／北市聯醫提供
北市聯醫副總院長黃遵誠。圖／北市聯醫提供

因應新冠肺炎疫情，台北市長柯文哲日前指示由台北市立聯合醫院的健康關懷服務中心，整合各局處防疫諮詢專線服務，中心今天正式啟動防疫話務服務；聯合醫院表示，目前健康關懷服務中心開辦初期，設置8席行動關懷話務服務，並號召雙北離職或退休護理人員擔任關懷員，服務時間為早上8點到晚上8點，民眾撥打1999市民熱線，在服務時間內會轉接到行動關懷員。

聯醫副總院長黃遵誠表示，健康關懷服務中心今天早上已開通8線，約有7、8通電話進來，民眾主要詢問於美國等國外留學的孩子要返國，回來到底要住家中或是旅館、旅館有哪些選擇、價位如何等，大概是這些問題為主；另也有一名已入住在防疫旅館的市民詢問牙痛要如何解決。

黃遵誠說，話務人員主要號召離職或退休護理人員擔任，都有經過5堂專業課程訓練，包含人性關懷、新冠肺炎疫情專業知識、居家檢疫與隔離常見問題等；現在有兩個梯次，總共116人受訓，完訓已有66人，今天開始上線，很感謝離退護理人員協助。

針對有無特殊個案，黃遵誠則說，是有位牙醫師，因為有不少患者預約，孩子最近從國外返台，家裡卻因已訂不到平價旅館，孩子想省錢住家中，卻可能影響父親被隔離，造成預約患者無法如期看牙，孩子與母親也因此吵架，最後由話務人員幫忙排解，孩子選擇入住防疫旅館。

聯合醫院表示，行動關懷話務服務除協助接聽1999轉入有關防疫旅館及安心檢疫所市民諮詢電話外，也將透過行動關懷員電話主動問候獨居長者及慢性病人。

因應新冠肺炎疫情，台北市長柯文哲日前指示由台北市立聯合醫院的健康關懷服務中心，整合各局處防疫諮詢專線服務，中心今天正式啟動防疫話務服務，由離職或退休護理人員擔任關懷員。圖／北市聯醫提供
因應新冠肺炎疫情，台北市長柯文哲日前指示由台北市立聯合醫院的健康關懷服務中心，整合各局處防疫諮詢專線服務，中心今天正式啟動防疫話務服務，由離職或退休護理人員擔任關懷員。圖／北市聯醫提供

新冠肺炎 患者 疫情

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