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基隆一家4口申請移地檢疫 未獲同意跑台北就醫將開罰
基隆一名婦人與媳婦、2名孫子4人自美國返台後，必須居家檢疫14天，但婦人量測體溫異常由衛生局協助到醫院篩檢，她希望移轉居家檢疫地到台北市方便就醫，但市府尚未同意，她就找人開車載4人到北市醫院就診，市府將蒐集相關證據，依法對4人開罰。
衛生局今天表示，4人3月19日自美國返台，應居家檢疫14天，3月21日這名婦人體溫異常加上有喉嚨痛，為求慎重，衛生局安排就醫篩檢。但檢驗結果還沒有出來，市府也沒還沒有同意她移地檢疫申請，4人就離開基隆住所到台北市，這名婦人去就醫。
衛生局說，居家檢疫對象可以申請移地檢疫，但必須兩地市府同意才可離開住所，就醫也要由衛生單位安排，4人違反規定，已蒐集相關證據，將依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」處分。
衛生局表示，先前有3人違反居家檢疫規定，都已開出罰單。其中2人是被警方查獲，開罰各10萬元，另一人是自大陸返台的獨居婦人，搭公車外出買食物也已開罰10萬元。
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