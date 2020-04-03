清明連假今沒下雨 淡水現觀光人潮9成戴口罩
中央流行疫情指揮中心日前宣布社交距離注意事項，不少民眾到人群聚集處，都會特別注意並戴口罩；今天清明連假第二天沒下雨，淡水老街下午人潮變多，一名街頭藝人表示，街頭藝人也因疫情受影響，不過因保持社交距離，比較不擔心被迫停止演出。
淡水一名自彈自唱的街頭藝人表示，疫情期間人減少出門，打賞當然會會變少，另外打賞就是「看心情」，民眾心情緊繃放不開，可能要擔心股市、工作受影響等，也會減少打賞意願。該街頭藝人說，比較有名的街頭藝人現在演出3小時只賺600元，以往可到5、6千。
該街頭藝人表示，除非非常大牌的街頭藝人，粉絲眾多、甚至會靠近觀賞，否則本來就會保持距離，現在防疫期間，大牌的街頭藝人可以圍出範圍，或把位置排遠一點。
今淡水捷運站周邊的街頭藝人演出吸引不少民眾圍觀，一名靜態演出者一口氣吸引30、40位民眾觀賞，表演期間人潮來來去去，觀眾距離演出者2公尺以上，圍觀民眾則彼此靠得近，不過幾乎8、9成民眾都有戴口罩。
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