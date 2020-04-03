陳時中指示大眾運輸不戴口罩開罰 新北：配合啟動作業

地方執行大眾運輸強制戴口罩有法可循了。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中稍早指示，民眾搭乘大眾運輸第一時間沒有戴口罩將會柔性勸導，若屢勸不聽，可依法開罰3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。新北市長侯友宜表示，將全力配合中央指示，開始駕駛員等教育訓練，並在車站等告示。

新北市長侯友宜表示，得悉中央指揮中心宣布大眾運輸強制戴口罩後，立即指示交通局聯繫台北市，依據中央正式通報，展開準備作業，備妥所需公告、SOP、相關人員教育訓練等，確保防疫工作完整性。

中央流行疫情指揮中心日前宣布社交距離注意事項，目前第一階段，室內距離1.5公尺、室外1公尺，若不能達到須戴口罩；交通部日前也宣布，4月1日起，民眾搭乘大眾交通需戴口罩，發燒禁入車站或機場，但地方執行起來並無強制力，不能拒載，向中央建請完善法制程序。

新北市交通局長鍾鳴時今在陳時中最新指示前，受訪表示，就差指揮官「一句話」。鍾鳴時表示，地方處分依據有兩個管道，一是依照傳染病防治法第37條第1項第6款及第2項，地方公告須中央指揮中心指示，才能依70條對違者開罰。二是指揮中心依照特別條例指示，進入第二階段可強制處分，地方才能回到傳染病防治法同法開罰。

新北市交通局表示，感謝中央指揮中心聽地方心聲，即日起要求搭乘大眾運輸強制戴口罩，新北市全力配合。新北超前部署，1月時就開始請民眾搭乘大眾運輸戴口罩，駕駛員有相關經驗，但因應新措施，將加強訓練，如遇到不配合民眾的ＳＯＰ，也會在車站等告示。